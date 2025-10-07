Sanremo Marathon 2025 verso il record di iscritti: il 40% sono donne

La Sanremo Marathon, in programma il 6 e 7 dicembre 2025, si avvia verso un nuovo record. Ad oggi, quando mandano due mesi all’evento, le iscrizioni stanno infatti registrando un trend in forte crescita rispetto alle passate edizioni. Molto particolare anche il rapporto di genere, con addirittura il 40% degli attuali iscritti costituito da donne.

In questi giorni ha anche preso il via la nuova edizione del Social Reality della Sanremo Marathon, che permetterà di vivere attraverso i social della manifestazione il percorso di avvicinamento alle gare di alcuni atleti che saranno seguiti da uno staff di professionisti. Tra le numerose candidature giunte, sono stati selezionati: Elisa Bronda (maratona), Romualdo Pisano (mezza maratona), Cristiana Devalle (mezza maratona) ed Elisa Ponzo (10 Km).

Intanto è stata presentata la medaglia ufficiale della Sanremo Marathon 2025, dedicata ad uno dei simboli della città: la famosa statua della Primavera. L’opera, scolpita negli anni Venti dallo scultore Vincenzo Pasquali, è collocata sulla passeggiata dell’Imperatrice. La statua ha anche due gemelle: Ondina, presente in corso Mombello e Dea Flora, un tempo a villa Ormond e attualmente in ristrutturazione.

PROGRAMMA GARE E ORARI PARTENZE

Sabato 6 dicembre 2025 – Pista ciclabile Ospedaletti

Ore 13: Ospedaletti Run 5 K

Ore 14: Ospedaletti Run 2,5 K

Domenica 7 dicembre 2025 – Campo di atletica Sanremo

Ore 9: Maratona e Mezza Maratona

Ore 9.05: Family Run

Ore 9.15: 10K

Le iscrizioni proseguono sul sito ufficiale www.sanremomarathon.it dove sono presenti tutti i dettagli logistici (ritiro pacchi gara) e le convenzioni alberghiere.