Sanremo, al via il Campionato del Mondo della Classe L30: cinque giorni di grande vela internazionale

Prende ufficialmente il via oggi, martedì 7 ottobre, il Campionato del Mondo della Classe L30, ospitato dallo Yacht Club Sanremo. L’evento, che si concluderà sabato 11 ottobre, riunisce in Riviera equipaggi provenienti da otto nazioni, inclusi gli Stati Uniti, pronti a contendersi il titolo iridato nelle acque del Ponente ligure. Il programma prevede cinque giorni di attività, con una giornata inaugurale dedicata alla practice race e quattro giorni di regate ufficiali, per un totale di dieci prove in calendario. Le previsioni meteo favorevoli promettono spettacolo e competizione di altissimo livello.

Ancora una volta, lo Yacht Club Sanremo si conferma protagonista della scena velica internazionale, grazie anche al supporto della Regione Liguria e del Comune di Sanremo, che affiancano il club nell’organizzazione di eventi di grande richiamo sportivo e turistico. Tra gli atleti più attesi spiccano nomi di rilievo come Igor Matviienko, campione olimpionico della classe 470, presente a bordo dell’imbarcazione DAARI, e Rodion Luka, progettista della barca L30 e argento olimpico ad Atene 2004 nella classe 49er. La loro presenza contribuisce a elevare ulteriormente il livello tecnico della manifestazione, confermando Sanremo come uno dei centri nevralgici della vela mondiale.

L’attività sportiva dello Yacht Club Sanremo proseguirà senza sosta anche nelle prossime settimane, rendendo ottobre un mese di grande vela. Dal 15 al 19 ottobre si terrà il Campionato Italiano della Classe RS21, che vedrà la partecipazione di equipaggi provenienti da dieci nazioni. Tra i protagonisti, anche un team Under 23 tutto sanremese, capitanato da Tommaso Cilli, giovane talento della vela ligure. A chiudere il mese, dal 24 al 26 ottobre, tornerà il prestigioso Trophee Grimaldi, la regata internazionale che unisce Sanremo, Ventimiglia e il Principato di Monaco. Un appuntamento che cresce di anno in anno, combinando sport, eleganza e mondanità in un’atmosfera unica, simbolo del forte legame tra la Riviera dei Fiori e il mondo della vela internazionale.

Con questi appuntamenti di respiro mondiale, Sanremo si conferma capitale della vela del Mediterraneo, un punto di riferimento per atleti, appassionati e turisti che trovano nello sport del mare un motivo in più per vivere la città in tutte le stagioni.