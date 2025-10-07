Calcio: settore giovanile dell'Ospedaletti, vola l’Under 15, pareggio per la Juniores e stop per l’Under 16

Fine settimana intenso per le formazioni giovanili dell’Ospedaletti, che tornano dai rispettivi impegni con un bilancio complessivo di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. A sorridere è soprattutto l’Under15 di mister Marco Anzalone, che continua la propria marcia trionfale nel campionato regionale. Gli “orange” si sono imposti con un netto 5-0 sul Molassana, confermando il primato in classifica con 12 punti. A segno Aschero, Martelli (doppietta), Sismondini e Larosa in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto.

Pareggio esterno per la Juniores regionale guidata da Fabio Luccisano, che ha ottenuto uno 0-0 sul campo della Superba. Un risultato positivo che consente ai ragazzi dell’Ospedaletti di salire a 8 punti in classifica, mostrando solidità difensiva e una buona organizzazione di gioco. Battuta d’arresto invece per l’Under16 di mister Paolo Sturaro, sconfitta 0-2 tra le mura amiche del “Ciccio Ozenda” contro l’Olimpic. Una partita equilibrata per lunghi tratti, ma decisa da alcuni episodi che hanno premiato gli ospiti.

Juniores regionale

Superba – Ospedaletti 0-0

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti – Olimpic 0-2

Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Regionali Under15

Ospedaletti – Molassana 5-0

Marcatori: Aschero, Martelli (2), Sismondini, Larosa

Allenatore: Marco Anzalone

Un weekend nel complesso positivo per il settore giovanile orange, che continua a crescere e a mettere in mostra tanti giovani talenti pronti a farsi strada con la maglia dell’Ospedaletti.