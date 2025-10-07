Calcio la leva 2017 del incanta all’Andora Kids Cup e trionfa contro il Pisa

È stato un fine settimana da incorniciare per la leva 2017 del Camporosso Calcio, che ha brillato al Secondo Torneo Andora Kids Cup conquistando risultati di grande prestigio e regalando emozioni indimenticabili.

I giovani rossoblù hanno affrontato con determinazione e entusiasmo avversari di alto livello, dimostrando una crescita tecnica e sportiva che rende orgogliosa tutta la società.

Tra le partite più entusiasmanti del torneo spicca la straordinaria vittoria per 5-1 contro il Pisa, una prestazione che ha messo in luce il gioco corale della squadra e l’impegno di ogni singolo bambino. Dal primo all’ultimo minuto, i piccoli atleti hanno dato il massimo, mostrando grinta, lucidità e un’intesa che ha fatto la differenza sul campo. Il successo contro una formazione blasonata come quella toscana ha acceso l’entusiasmo tra genitori, allenatori e tifosi, confermando il valore del lavoro svolto nel settore giovanile.

Il torneo non è stato solo un’occasione per raccogliere successi sportivi, ma anche un momento di crescita collettiva, dove il rispetto, la passione e il divertimento hanno fatto da filo conduttore. Il Camporosso Calcio, attraverso la leva 2017, ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante investire nei giovani, coltivando il talento con dedizione e creando un ambiente sano e stimolante.

La partecipazione all’Andora Kids Cup si è conclusa con grande soddisfazione, lasciando il segno e alimentando nuove ambizioni per il futuro.

I piccoli rossoblù tornano a casa con un bagaglio di esperienze preziose e con la consapevolezza di aver vissuto un capitolo speciale della loro giovane carriera sportiva.