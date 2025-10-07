Atletica Ventimiglia: due titoli regionali e un sogno che cresce

Grande soddisfazione per l’Atletica Ventimiglia, che sabato 4 ottobre ha brillato ai Campionati Regionali Individuali categoria Ragazzi/e, svoltisi a Boissano.

La giovane società ventimigliese, nata da pochi anni ma già capace di farsi notare nel panorama ligure, ha conquistato due titoli di campionesse regionali, confermando il talento e la determinazione dei propri atleti.

A salire sul gradino più alto del podio sono state Alessia Ventura, trionfatrice nei 60 metri ostacoli, e Martina Buccieri, vincitrice dei 60 metri piani. Due prove eccezionali, frutto di impegno, costanza e passione, che testimoniano l’ottimo lavoro svolto.

Ottime anche le prestazioni delle altre ragazze in gara — Alice Bono, Clelia Piombo, Nina Allavena, Federica Beccaria e Lidia Manera — che hanno difeso con grinta il nome della società, contribuendo a rendere la giornata un vero successo di squadra.

Non solo Boissano. Nello stesso fine settimana Manuel Ventura ha infatti partecipato ai Campionati Italiani, difendendo i colori della Liguria nei 100 ostacoli. Un risultato che, al di là delle classifiche, testimonia la crescita costante di una società giovane, animata da entusiasmo e passione.

L’Atletica Ventimiglia continua così a dimostrare che, anche partendo da una piccola città di confine, si possono ottenere grandi risultati, grazie all’impegno, alla dedizione e a un forte spirito di squadra.”