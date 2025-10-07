Arti marziali: La Yoshinryu Judo Club di Bordighera protagonista all'International Hainaut Judo Cup 2025 in Belgio

La Yoshinryu Judo Club di Bordighera ha preso parte all’International Hainaut Judo Cup 2025, una delle più prestigiose competizioni giovanili del calendario europeo. L’edizione di quest’anno ha registrato numeri da record: 550 atleti impegnati nelle categorie U15 e U18 nella giornata di sabato e oltre 500 giovani judoka nelle gare preagonistiche di domenica, dedicate alle categorie U11, U13 e Handi-judo.

Sul tatami di Aiseau-Presles si sono confrontati atleti provenienti da undici Paesi: Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Irlanda, Polonia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Spagna. Il livello tecnico è stato altissimo e l’atmosfera autenticamente internazionale, con incontri di grande intensità e un forte spirito di condivisione tra i club partecipanti.

Sotto la direzione tecnica del Maestro Giacomo Bovenzi, la delegazione Yoshinryu ha portato sul tatami una rappresentanza giovane ma determinata, capace di conquistare risultati significativi e di onorare il nome del dojo in un contesto di altissimo livello:

Emanuele Guidi – U18 -55 kg – 3° posto

Emma Baffi – U15 -57 kg – 3° posto

Dali Nsibi – U13 – 3° posto

Lucrezia Tognetti – 2° posto

Sokolowska Lancini King – 3° posto ●

Edoardo Bovenzi – U15 -60 kg – 5° posto ●

Matteo Laganà – U18 -81 kg – 5° posto

Gli atleti sono stati seguiti a bordo tatami dal Maestro Bovenzi, che ha fornito indicazioni tecniche decisive nei momenti chiave, contribuendo alla conquista dei podi e alla gestione delle fasi più impegnative degli incontri.

Oltre ai risultati, la partecipazione alla Hainaut Cup rappresenta per la Yoshinryu un momento di formazione e crescita: un’occasione per misurarsi con stili di judo differenti, per apprendere, condividere e rafforzare l’identità del club anche fuori dai confini italiani. Il confronto con atleti e tecnici stranieri ha arricchito il bagaglio tecnico e umano dei partecipanti, confermando la vocazione internazionale del dojo di Bordighera.

Lo Yoshinryu desidera ringraziare gli organizzatori del Judo Club Aiseau-Presles, in particolare il Maestro Oriano Cappelin, per l’accoglienza e la perfetta organizzazione dell’evento, oltre alle famiglie che hanno sostenuto la trasferta e reso possibile questa esperienza. Concludere un torneo di tale livello con più piazzamenti e medaglie è motivo di grande soddisfazione, ma ancor di più lo è aver visto i nostri giovani atleti affrontare la competizione con coraggio, rispetto e spirito di squadra — valori che da sempre rappresentano l’essenza dello Yoshinryu Judo Club Bordighera.