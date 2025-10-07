Domenico Quirico protagonista ai Martedì Letterari: viaggio nella storia della jihad al Teatro dell’Opera (Foto)

Questo pomeriggio il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ha ospitato un nuovo appuntamento con i Martedì Letterari, rassegna curata da Marzia Taruffi e, per l’occasione, realizzata in collaborazione con l’associazione Ottobre di Pace. Ospite d’eccezione il giornalista e saggista Domenico Quirico, che ha presentato il suo ultimo libro Le quattro Jihad. Lo scontro tra islam e Occidente da Napoleone ad Hamas (Rizzoli).

L’incontro, introdotto alle 16.30, ha visto la partecipazione anche di Maurizio Marmo, direttore del Centro Ascolto Caritas, e ha registrato un’ottima affluenza di pubblico, accorso per ascoltare uno dei più autorevoli reporter di guerra italiani.

Il volume di Quirico affronta il tema della jihad a partire dal 1798, quando l’arrivo di Napoleone in Egitto segnò per il mondo islamico la scoperta della potenza dell’Occidente. Dal giovane Soleyman El-Haleby, che assassinò il generale Kléber, fino all’epoca contemporanea con Al Qaeda, l’Isis e Hamas, il giornalista intreccia personaggi ed eventi in un racconto che attraversa due secoli di conflitto tra religione, potere e geopolitica. Un viaggio che mette in discussione la semplificazione della propaganda occidentale, svelando la complessità della guerra santa e il suo ruolo nel plasmare il destino del mondo.

Domenico Quirico, classe 1951, ha alle spalle una lunga carriera a La Stampa, dove è stato caposervizio Esteri, corrispondente da Parigi e inviato in numerosi scenari di guerra, dall’Africa al Medio Oriente. Rapito due volte – in Libia nel 2011 e in Siria nel 2013, dove rimase ostaggio per cinque mesi – ha trasformato queste esperienze in una produzione editoriale intensa e di grande impatto, con titoli come Primavera araba, Il paese del male, Il grande califfato, Esodo e Che cos’è la guerra.

L’appuntamento di oggi ha confermato il ruolo dei Martedì Letterari come spazio di confronto culturale su temi di stretta attualità, anche nei loro legami con la storia.

La rassegna proseguirà martedì 14 ottobre, sempre alle 16.30, con un incontro dedicato al centenario della silloge “Ossi di Seppia” di Eugenio Montale, organizzato in collaborazione con il Gabinetto scientifico-letterario G.P. Vieusseux di Firenze. Interverranno il professor Francesco De Nicola, l’onorevole Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux, e il direttore Michele Rossi, che presenteranno documenti e libri originali provenienti dalla prestigiosa collezione di Palazzo Strozzi.