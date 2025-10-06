Kumiai Sanremo Judo sul podio ad Asti: medaglie per tutti alla prima gara stagionale (foto)

La stagione sportiva del Kumiai Sanremo Judo si apre con il piede giusto: domenica 5 ottobre, la società ha partecipato con entusiasmo e determinazione alla Coppa Città di Asti, prima competizione dell’anno, portando in Piemonte sia gli atleti agonisti che i preagonisti.
Durante la mattinata, gli agonisti hanno brillato salendo tutti sul podio:
Moroni Leonardo (Cadetti, +90 kg): Medaglia d’oro
Bottero Elisa (Cadetti, -44 kg): Medaglia di bronzo
Capello Daniele (Esordienti B, -66 kg): Medaglia d’argento
Busolin Tommaso (Esordienti B, -60 kg): Medaglia d’argento
Semanjaku Saimon (Esordienti A, -45 kg): Medaglia di bronzo
Nel pomeriggio è stata la volta dei preagonisti, anch’essi protagonisti di ottime prestazioni:
Maiano Diego (Ragazzi): Medaglia d’oro
Sagazio Francesco (Fanciulli): Medaglia d’oro
Gianpaolo Leonardo (Fanciulli): Medaglia d’oro
Libonati Alessandro (Fanciulli): Medaglia d’argento
La società Kumiai Sanremo Judo si congratula con tutti gli atleti per i risultati ottenuti, sottolineando l’impegno, la passione e la crescita costante del gruppo, sia nel settore agonistico che in quello giovanile. Un inizio stagione che promette bene e che conferma il valore del lavoro svolto in palestra.