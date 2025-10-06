Calcio, Prima Categoria. Virtus Sanremese a punteggio pieno, superato il Dego in casa

La Virtus Sanremese ha inaugurato il proprio cammino casalingo nel migliore dei modi, imponendosi con autorità sul Dego con un netto 2-0.

L’attesa per il debutto ufficiale sul terreno di gioco amico era palpabile, ma la squadra non ha tradito le aspettative, offrendo una prestazione solida e convincente sotto ogni punto di vista. Fin dai primi minuti, la Virtus ha mostrato un atteggiamento propositivo e dominante, prendendo in mano le redini del gioco e costringendo gli avversari sulla difensiva.

Il vantaggio è arrivato al ventesimo minuto del primo tempo, quando Alvarez ha sfruttato al meglio gli sviluppi di un calcio d’angolo, insaccando con precisione e freddezza. Il gol ha dato ulteriore slancio alla formazione di casa, che ha continuato a macinare gioco e a mettere in difficoltà un Dego Calcio apparso spento e incapace di reagire. La ripresa si è aperta con lo stesso copione, e al quinto minuto è arrivato il raddoppio firmato da Castaldo, difensore noto per le sue sortite offensive, che ha colpito con decisione fuori dall’area di sua competenza, sorprendendo la retroguardia ospite.

La differenza tecnica e tattica tra le due squadre è apparsa evidente per tutta la durata dell’incontro. La Virtus Sanremese ha saputo coniugare efficacia offensiva e solidità difensiva, mostrando un’organizzazione di gioco superiore e una maggiore lucidità nelle scelte.

Il Dego, reduce da una brillante vittoria contro l’Ospedaletti, non è riuscito a replicare la prestazione precedente, incappando in una giornata opaca che ha messo in luce le difficoltà nel fronteggiare un avversario ben strutturato e determinato.

Il successo della Virtus Sanremese non è solo un risultato positivo, ma un segnale forte lanciato al campionato: la squadra è pronta a difendere il proprio campo con grinta e qualità, e il primo match casalingo ne è la prova più eloquente.

Con questa vittoria, il gruppo guidato dallo staff tecnico può guardare con fiducia ai prossimi impegni, consapevole di avere le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista.