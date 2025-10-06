Calcio femminile: Matuziana travolgente contro il Football Genova nella seconda giornata di campionato

Una vittoria schiacciante e senza appello quella conquistata ieri mattina alle ore 11:00 dalle ragazze della Matuziana nella seconda giornata del campionato regionale, disputata sul campo sportivo Villa Gavotti di Genova.

La formazione allenata da Mister Franco Basta ha travolto il Football Genova con un netto 0-11, confermando il proprio stato di forma e la qualità del gioco espresso fin dalle prime battute della stagione.

La partita si è rivelata a senso unico, con le matuziane padrone del campo dal primo all’ultimo minuto. A brillare in zona gol è stata Chrystal Pastorino, autrice di ben quattro reti, seguita da Diletta Di Borfiga con una tripletta personale. A completare il tabellino delle marcatrici ci hanno pensato Benedetta Orsetti, Elisa Gullotti e Sara Filippone, ciascuna con una rete, oltre a un autogol che ha ulteriormente ampliato il divario. Una prestazione corale che ha messo in luce non solo le individualità, ma anche l’efficacia del gioco di squadra.

Convocate per la gara, sotto la guida attenta di Mister Basta, sono scese in campo: Rebecca Campagna, Djebali Lamis, Guida Sophia, Fennouny Maryam, Pastorino Chrystal, Gullotti Elisa, Filippone Sara, Orsetti Benedetta e Borfiga Diletta. Le ragazze hanno mostrato determinazione, tecnica e spirito di gruppo, elementi che hanno reso la Matuziana protagonista assoluta della giornata.

Con questo risultato, la Matuziana si conferma tra le squadre più competitive del campionato, pronta a dare filo da torcere a qualsiasi avversario. Il prossimo appuntamento sarà decisivo per consolidare il percorso vincente intrapreso e continuare a sognare in grande.