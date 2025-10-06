Rocchetta Nervina, si sente in male in montagna: si alza in volo l'elisoccorso

Mobilitazione di soccorsi, nel pomeriggio odierno, per una donna di 62 anni, sembrerebbe francese, che si è sentita male, probabilmente per spossatezza, mentre stava facendo un'escursione in montagna tra Rocchetta Nervina e Airole, in località Sella degli Abegli.

Sul posto sono subito intervenuti un'ambulanza della Croce Verde Intemelia, il Socalp-soccorso alpino e i vigili del fuoco. Si è alzato in volo pure l'elicottero Grifo vista la zona impervia in cui si trovava.

La donna è stata così soccorsa, vericcellata ed elitrasportata fino alla piazzola di atterraggio a Bordighera dove un'ambulanza della Croce Verde Intemelia l'ha poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera.