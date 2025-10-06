 / Cronaca

Camporosso Mare, ciclista 23enne investito da un’auto: trasportato in codice giallo all’ospedale di Sanremo

Secondo quanto riferito dai soccorritori, il giovane avrebbe riportato la sospetta frattura della spalla destra

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Camporosso Mare, dove un giovane ciclista di 23 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Poco dopo le 14, in via Aurelia all’incrocio con via De Gasperi, il ragazzo è stato urtato da un’automobile ed è rovinato sull’asfalto.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, il giovane avrebbe riportato la sospetta frattura della spalla destra, oltre a forti dolori al braccio sinistro. Sul posto è intervenuto il personale sanitario che, dopo averlo stabilizzato, ha disposto il trasferimento in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Andrea Musacchio

