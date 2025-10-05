Sanremo, la Senior League Baseball chiude l'opening day del Torneo delle Regioni (Foto)

La Senior League Baseball ha concluso l'opening day del Torneo delle Regioni con gli atleti della Liguria che hanno dato il massimo a Iglesias e Domusnovas.

Gli allenatori Ivano Tarassi e Mario Cuneo dichiarano che a prescindere dal risultato sono fieri dei loro ragazzi non solo per la passione e la dedizione che sono state palpabili in campo ma anche per l'educazione e la correttezza. "Le sconfitte sono parte del gioco e gli atleti hanno dimostrato di saperle accettare come opportunità di crescita" - dicono gli allenatori Ivano Tarassi e Mario Cuneo - "Tommaso, Flavio e Fabio, i nostri atleti del Sanremo baseball ricordano le parole di Michael Jordan e del leggendario allenatore di calcio Vittorio Pozzo: 'La delusione si trasforma in forza motivante per migliorare e raggiungere nuovi obiettivi'. Riconoscere la sconfitta è il primo passo verso la vittoria e i nostri ragazzi sono più decisi che mai a migliorare".

Per raggiungere questo obiettivo, i tecnici hanno già iniziato a pianificare gli allenamenti futuri con l'intento di amplificare e aumentarne la frequenza. I giovani atleti non perderanno occasione per confrontarsi, correggere e affinare tecniche e gioco di squadra. Il prossimo obiettivo sarà Barcellona. A breve, Tommaso Tarassi e Flavio Caredda (Sanremo baseball) con Matteo Mascarino (Cairese baseball) partiranno, infatti, per un torneo di baseball che si terrà a Barcellona. "Potranno mettere alla prova le proprie abilità per raggiungere i migliori risultati" - sottolineano - "Come dice il proverbio: 'Arrendersi... Mai'. I risultati arriveranno, con la dedizione e la passione che caratterizzano i nostri atleti!".