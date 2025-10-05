 / Sport

Sport | 05 ottobre 2025, 07:56

Sanremo, la Senior League Baseball chiude l'opening day del Torneo delle Regioni (Foto)

Il prossimo obiettivo sarà il torneo di baseball a Barcellona

La Senior League Baseball ha concluso l'opening day del Torneo delle Regioni con gli atleti della Liguria che hanno dato il massimo a Iglesias e Domusnovas.

Gli allenatori Ivano Tarassi e Mario Cuneo dichiarano che a prescindere dal risultato sono fieri dei loro ragazzi non solo per la passione e la dedizione che sono state palpabili in campo ma anche per l'educazione e la correttezza. "Le sconfitte sono parte del gioco e gli atleti hanno dimostrato di saperle accettare come opportunità di crescita" - dicono gli allenatori Ivano Tarassi e Mario Cuneo - "Tommaso, Flavio e Fabio, i nostri atleti del Sanremo baseball ricordano le parole di Michael Jordan e del leggendario allenatore di calcio Vittorio Pozzo: 'La delusione si trasforma in forza motivante per migliorare e raggiungere nuovi obiettivi'. Riconoscere la sconfitta è il primo passo verso la vittoria e i nostri ragazzi sono più decisi che mai a migliorare".

Per raggiungere questo obiettivo, i tecnici hanno già iniziato a pianificare gli allenamenti futuri con l'intento di amplificare e aumentarne la frequenza. I giovani atleti non perderanno occasione per confrontarsi, correggere e affinare tecniche e gioco di squadra. Il prossimo obiettivo sarà Barcellona. A breve, Tommaso Tarassi e Flavio Caredda (Sanremo baseball) con Matteo Mascarino (Cairese baseball) partiranno, infatti, per un torneo di baseball che si terrà a Barcellona. "Potranno mettere alla prova le proprie abilità per raggiungere i migliori risultati" - sottolineano - "Come dice il proverbio: 'Arrendersi... Mai'. I risultati arriveranno, con la dedizione e la passione che caratterizzano i nostri atleti!".

Redazione sportiva

