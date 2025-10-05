 / Sport

Calcio. Serie D, la Lavagnese espugna in rimonta il "Comunale": ma alla Sanremese manca un rigore

Finisce 1-2: al vantaggio nel primo tempo di Andreis rispondono nella ripresa Lombardi su rigore e Marconi. Ma i matuziani possono recriminare per un penalty non assegnato

SANREMESE-LAVAGNESE 1-2 (36' Andreis, 51' rig. Lombardi, 65'Marconi)

SANREMESE: Gattuso, Bregliano, Garcia, Djorkaeff, Moreo, Monticone, Cavaliere, Cepele, Andreis, Zagarese, Ceschin. A disp. Haderbache, Di Fino, Santanocito, Aceto, Sambou, Vindigni, Cipriani, Nervino, Tassone. All. Bastrini.

LAVAGNESE: Gragnoli, Ghigliotti, Gabelli, Neri, Lombardi, Monteverde, Reali, Oneto, Attuoni, Berardi, Marconi. A disp. Galletti, Garibotto, Romanengo, Costa, Santana, Bordo, Ceccolini, Vannucvi, Mitragliotta. All. Ranieri.

ARBITRO: Santinelli di Bergamo.

Una partita che la Sanremese non meritava di perdere, eppure il calcio è anche questo. Matuziani sconfitti in rimonta da una modesta Lavagnese, con i biancazzurri puniti oltremodo da due disattenzioni difensive ma con ancora qualche difficoltà in fase di finalizzazione. Anche se una trattenuta plateale in area di rigore ai danni di Andreis a pochi minuti dalla fine grida vendetta.

LA CRONACA DEL MATCH  

2' schema su angolo per la Sanremese con Andreis che serve male Djorkaeff per una battuta che sarebbe stata buona 

4' ancora l'asse Andreis-Djorkaeff che penetra bene in area ma a ridosso del portiere le maglie bianconere si chiudono bene

5' Djorkaeff va al tiro, centrale, Gragnoli respinge

10' azione manovrata in orizzontale Djorkaeff Andreis Ceschin con quest'ultimo al tiro col mancino, Gragnoli in due tempi

11' Lombardi al tiro, alto

12' ci prova Cavaliere dai 25 metri, di poco alto sopra la traversa

17' dopo un buon avvio, i padroni di casa hanno un po' rallentato la manovra ma la Lavagnese si fa vedere poco nella metà campo matuziana

20' affondo di Lombardi sulla sinistra ma il suo cross non trova nessuno

21' cross dalla sinistra per la testa di Neri che schiaccia in terra, Gattuso controlla la palla finire sul fondo

28' manovra più vivace dei padroni di casa ma senza finalizzare

33' sinistro velenoso di Ceschin che si era accentrato bene, Gragnoli si oppone. L'azione prosegue e sempre Ceschin sull'out di destra viene atterrato da Monteverde

 36' Sanremese in vantaggio: sulla punizione, cross, mischia, esce Gragnoli, e sulla ribattuta Andreis di prepotenza insacca per l'1-0

Finisce il primo tempo senza recupero

Inizia la ripresa

47' lancio lungo di Bregliano, Andreis tutto solo tenta col mancino la battuta al limite dell'area piccola ma la prende malissimo 

50' giallo ad Attuoni per fallo su Djorkaeff

51' rigore Lavagnese: Garcia atterra Lombardi in area, l'arbitro non ha dubbi. Lo stesso Lombardi dal dischetto spiazza Gattuso

60' angolo conquistato dalla Lavagnese con Neri stoppato all'ultimo

61' Ceschin fa tutto da solo, il suo mancino al limite dell'area è preda di Gragnoli

63' Sambou per Moreo e Romanengo per Gabelli. Primi cambi per entrambi i mister

65' Lavagnese in vantaggio: cross di Lombardi, la palla per Neri è lunga ma arriva a Marconi che tutto solo batte Gattuso in uscita

66' Monteverde ammonito

70' Costa per Neri tra gli ospiti

76' squadre lunghe, con i padroni di casa a caccia del pari

82' Vannucci per Monteverde

85' combinano Djorkaeff e Zagarese, il francese va al tiro nello stretto ma la mira è sballata

87' vibranti proteste matuziane per un atterramento di Attuoni che mette giu Andreis al quale stava arrivando un cross di Ceschin

90' quattro minuti di recupero

93' Nervino per Zagarese

L'ultimo assalto matuziano non viene premiato. Vince in rimonta la Lavagnese

Federico Bruzzese

