Calcio. Serie D, il racconto di Sanremese-Lavagnese (Live)

SANREMESE-LAVAGNESE 1-2 (36' Andreis, 51' rig. Lombardi, 65'Marconi)
SANREMESE: Gattuso, Bregliano, Garcia, Djorkaeff, Moreo, Monticone, Cavaliere, Cepele, Andreis, Zagarese, Ceschin. A disp. Haderbache, Di Fino, Santanocito, Aceto, Sambou, Vindigni, Cipriani, Nervino, Tassone. All. Bastrini.
LAVAGNESE: Gragnoli, Ghigliotti, Gabelli, Neri, Lombardi, Monteverde, Reali, Oneto, Attuoni, Berardi, Marconi. A disp. Galletti, Garibotto, Romanengo, Costa, Santana, Bordo, Ceccolini, Vannucvi, Mitragliotta. All. Ranieri.
ARBITRO: Santinelli di Bergamo.
1' inizia il match!
2' schema su angolo per la Sanremese con Andreis che serve male Djorkaeff per una battuta che sarebbe stata buona
4' ancora l'asse Andreis-Djorkaeff che penetra bene in area ma a ridosso del portiere le maglie bianconere si chiudono bene
5' Djorkaeff va al tiro, centrale, Gragnoli respinge
10' azione manovrata in orizzontale Djorkaeff Andreis Ceschin con quest'ultimo al tiro col mancino, Gragnoli in due tempi
11' Lombardi al tiro, alto
12' ci prova Cavaliere dai 25 metri, di poco alto sopra la traversa
17' dopo un buon avvio, i padroni di casa hanno un po' rallentato la manovra ma la Lavagnese si fa vedere poco nella metà campo matuziana
20' affondo di Lombardi sulla sinistra ma il suo cross non trova nessuno
21' cross dalla sinistra per la testa di Neri che schiaccia in terra, Gattuso controlla la palla finire sul fondo
28' manovra più vivace dei padroni di casa ma senza finalizzare
33' sinistro velenoso di Ceschin che si era accentrato bene, Gragnoli si oppone. L'azione prosegue e sempre Ceschin sull'out di destra viene atterrato da Monteverde
36' Sanremese in vantaggio: sulla punizione, cross, mischia, esce Gragnoli, e sulla ribattuta Andreis di prepotenza insacca per l'1-0
Finisce il primo tempo senza recupero
Inizia la ripresa
47' lancio lungo di Bregliano, Andreis tutto solo tenta col mancino la battuta al limite dell'area piccola ma la prende malissimo
50' giallo ad Attuoni per fallo su Djorkaeff
51' rigore Lavagnese: Garcia atterra Lombardi in area, l'arbitro non ha dubbi. Lo stesso Lombardi dal dischetto spiazza Gattuso
60' angolo conquistato dalla Lavagnese con Neri stoppato all'ultimo
61' Ceschin fa tutto da solo, il suo mancino al limite dell'area è preda di Gragnoli
63' Sambou per Moreo e Romanengo per Gabelli. Primi cambi per entrambi i mister
65' Lavagnese in vantaggio: cross di Lombardi, la palla per Neri è lunga ma arriva a Marconi che tutto solo batte Gattuso in uscita
66' Monteverde ammonito
70' Costa per Neri tra gli ospiti
76' squadre lunghe, con i padroni di casa a caccia del pari
82' Vannucci per Monteverde
85' combinano Djorkaeff e Zagarese, il francese va al tiro nello stretto ma la mira è sballata
87' vibranti proteste matuziane per un atterramento di Attuoni che mette giu Andreis al quale stava arrivando un cross di Ceschin
90' quattro minuti di recupero
93' Nervino per Zagarese
L'ultimo assalto matuziano non viene premiato. Vince in rimonta la Lavagnese