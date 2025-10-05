Calcio, prima categoria, Ventimiglia spreca e l’Albingaunia colpisce: sconfitta interna tra polemiche e occasioni mancate

Imprevista sconfitta del Ventimiglia tra le mura amiche al cospetto dell'Albingaunia, formazione di solida costruzione che ha concesso molto poco ai padroni di casa che invece le hanno provate tutte inserendo in campo tutti gli attaccanti disponibili ma di fatto non riuscendo a impensierire più di tanto la retroguardia albenganese. A favorire il successo degli ospiti, ci si metteva anche l'arbitro, il signor Virgilio di Imperia che al 32' concedeva un dubbio calcio di rigore agli ospiti: Ciravegna, quasi a fondo campo nell'area di rigore, veniva contrastato da Rotella; l'attaccante cadeva e l'arbitro assegnava il rigore. Ciravegna batteva Dodaro che pur intuendo la direzione della palla non arrivava a respingerla. Fino a quel momento, la gara era in mano ai frontalieri che poco prima, al 25' avevano avuto la possibilità di passare in vantaggio con Lodovici che su assist di Gambacorta, si presentava davanti al portiere Manti provando a batterlo con un pallonetto; il tiro però finiva oltre la traversa mancando così l'opportunità da rete Al 42', un tiro da fuori area di Addiego veniva respinto con bravura da Manti e nella ribattuta, Sparma metteva in rete. L'arbitro però annullava il gol per fuorigioco dello stesso attaccante ventimigliese. Prima dello scadere del tempo, il Ventimiglia rimaneva in 10 per l'espulsione di Zampella per fallo di reazione.



Gli ospiti mettevano al sicuro il risultato al 7' della ripresa. Punizione di Marquez in area dove fra tutti era Greco, di testa, ad appoggiare alle spalle di Dodaro. Col minimo sforzo, gli ingauni si trovavano avanti col doppio punteggio e potevano controllare i volenterosi tentativi degli avanti ventimigliesi che però, concludevano poche volte verso la porta di Manti. Il più prolifico in attacco era Sparma che si metteva in mostra al 24' quando si liberava di un paio di avversari e scagliava, scheggiando l'incrocio dei pali. Ci riprovava al 45' con un tiro in corsa, Manti però faceva buona guardia e parava la conclusione. Anche se il Ventimiglia si può dire danneggiato dall'arbitro, rimane il fatto che affrontando compagini di valore, deve cercare di essere più efficace in fase offensiva e provare a capitalizzare al massimo le occasioni che si presentano con più determinazione. Esempio lampante è l'Albingaunia che con 2 palle inattive, ha vinto l'incontro.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Dodaro, Berruti, Addiego, Biffi, Rotella, Zampella, Ala, Cassini, Gambacorta, Sparma, Lodovici. Allenatore: Oneglio. Sono subentrati: Aretuso, Bertone, Madafferi, Romeo.



ALBINGAUNIA: Manti, Savona, Fazio, Gerosa, Greco, Plando, Gibertini, Gastaldi, Ciravegna, Marquez, Secco A. Allenatore: Poggi. Sono subentrati: Bianco, Gaino, Milazzo, Nida, Pollio.



ARBITRO: Martin Virgilio (Imperia).