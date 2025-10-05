Calcio, Prima Categoria. L’Altarese passa al ‘Ciccio Ozenda’, l'Ospedaletti rinvia l’appuntamento con la prima vittoria in campionato

L’Ospedaletti rinvia l’appuntamento con la prima vittoria stagionale in campionato. Gara in salita al ‘Ciccio Ozenda’ con l’Altarese che ha saputo sfruttare le occasioni per portare a casa i tre punti con un risultato rotondo.

Dopo un buon inizio a tinte orange, gli ospiti trovano il vantaggio al 22’ con Pazmino Intriago che sfrutta al meglio un cross e deposita la sfera alle spalle di Bazzoli. Nel giro di pochi minuti l’Altarese si porta sul 3-0 con due reti in fotocopia, entrambe firmate ancora dal numero 9: due calci d’angolo e altrettante conclusioni ravvicinate per Pazmino Intriago che sigla così la sua personale tripletta. L’Ospedaletti va vicino alla rete con Russo che, però, conclude sul fondo. Mentre Rotolo si vede negare dalla traversa la gioia del gol che avrebbe potuto riaprire la gara. E così, al 35’, l’Altarese chiude la partita con la quarta rete segnata da Quinonez Portilla, ancora su calcio d’angolo.

Nella ripresa Calderone si rende pericoloso, ma Provato si supera e neutralizza. Sfortunato Rotolo, che mette a referto la sua seconda traversa di giornata. La rete orange arriva al 73’, Provato in uscita travolge Lazri e il direttore di gara indica il dischetto: dagli undici metri va Calderone che spiazza il portiere. In cinque minuti, prima all’82’ e poi all’87’, l’Altarese chiude la contesa con due reti in contropiede firmate da Quinonez Portilla e Domeniconi.

Ospedaletti - Altarese 1-6

Marcatori: 22’, 25’ e 28’ Pazmino Intriago, 35’ e 82’ Quinonez Portilla, 73’ Calderone (r), 87’ Domeniconi

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Cordì (80’ 17 Cianci), 4 Sartori, 5 Ambesi, 6 Ferrari (25’ 20 Saih), 7 Lazri, 8 Russo, 9 Calderone, 10 Grifo (28’ 16 Molinari), 11 Salmaso (35’ 14 Rotolo (63’ 15 Barbagallo))

A disposizione: 12 Gallo, 13 Rosso, 14 Rotolo, 15 Barbagallo, 16 Molinari, 17 Cianci, 18 Alemanno, 19 Bini, 20 Saih

Allenatore: Fabio Luccisano

Altarese: 1 Provato, 2 Gallo, 3 Samba, 4 Crovella (74’ 18 Saino F.), 5 Agate, 6 Puglia, 7 Zaccariello, 8 Gagliardi (85’ 14 Domeniconi), 9 Pazmino Intriago (58’ 17 Ndiaye), 10 Quinonez Portilla (80’ 16 Borkovic), 11 Robaldo (64’ Nyandu)

A disposizione: 12 Augeri, 13 Saino R., 14 Domeniconi, 15 Nyandu, 16 Borkovic, 17 Ndiaye, 18 Saino F., 19 Issifou

Allenatore: Alessio Ponte

Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

Ammoniti: Calderone, Crovella, Robaldo, Provato, Nyandu