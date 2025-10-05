 / Sport

Sport | 05 ottobre 2025, 07:40

Basket, Bvc Sanremo perde contro l’Imperia Bk (Foto)

Sconfitta in trasferta per la squadra di coach Berardi

Basket, Bvc Sanremo perde contro l’Imperia Bk (Foto)

Niente da fare per il Bvc Sanremo E.On. nel derby esterno con l’Imperia Bk, che si è disputato sabato sera nella palestra Maggi di Porto Maurizio. La squadra di casa è, infatti, apparsa superiore nell’arco dell’intero incontro e ha meritatamente portato in porto il risultato.

Il Bvc di coach Berardi in ogni caso non ha sfigurato, evidenziando sensibili progressi rispetto alla prima uscita, soprattutto come atteggiamento e modo di stare in campo. Gli errori gratuiti, come si dice in gergo tennistico, sono ancora troppi, ma se è vero che il lavoro paga si dovrebbero vedere presto miglioramenti anche sotto quest’aspetto.

Divisione Regionale 1 – seconda giornata

Imperia Bk - Bvc Sanremo E.On. 72-52 (16-12, 17-11, 15-12, 24-17)

Imperia Bk: Lo Piccolo 28, Pallini 14, Franceschini, Giusta 2, Canobbio 6, Boretti 10, Olivari 12, Martucci, Verda, Conio, Digitali. Coach: Danilo Pionetti. Assistente: Fabio Carbonetto.

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 17, Dinstuhler, Nicomedi 10, Campanale, Formica, Deda 4, Gagna 15, Lartsenko 6, Lupi. Coach: A. Berardi. Assistenti: Favari-Aloi.

 

Redazione sportiva

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium