Basket, Bvc Sanremo perde contro l’Imperia Bk (Foto)

Niente da fare per il Bvc Sanremo E.On. nel derby esterno con l’Imperia Bk, che si è disputato sabato sera nella palestra Maggi di Porto Maurizio. La squadra di casa è, infatti, apparsa superiore nell’arco dell’intero incontro e ha meritatamente portato in porto il risultato.

Il Bvc di coach Berardi in ogni caso non ha sfigurato, evidenziando sensibili progressi rispetto alla prima uscita, soprattutto come atteggiamento e modo di stare in campo. Gli errori gratuiti, come si dice in gergo tennistico, sono ancora troppi, ma se è vero che il lavoro paga si dovrebbero vedere presto miglioramenti anche sotto quest’aspetto.

Divisione Regionale 1 – seconda giornata

Imperia Bk - Bvc Sanremo E.On. 72-52 (16-12, 17-11, 15-12, 24-17)

Imperia Bk: Lo Piccolo 28, Pallini 14, Franceschini, Giusta 2, Canobbio 6, Boretti 10, Olivari 12, Martucci, Verda, Conio, Digitali. Coach: Danilo Pionetti. Assistente: Fabio Carbonetto.

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 17, Dinstuhler, Nicomedi 10, Campanale, Formica, Deda 4, Gagna 15, Lartsenko 6, Lupi. Coach: A. Berardi. Assistenti: Favari-Aloi.