Sanremo, il tonno protagonista al Forte Santa Tecla: scienza, tradizione e sostenibilità in una conferenza partecipata (foto)

Si è svolta venerdì pomeriggio, nella suggestiva cornice del Forte Santa Tecla di Sanremo, la conferenza dal titolo “Tonno: il re del mare in viaggio. Dalle rotte migratorie agli ecosistemi, tra scienza, tradizione e conservazione”, promossa dal Consolato del Mare di Sanremo, dal Club per l’UNESCO di Sanremo ODV e dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Sanremo.

L’incontro è stato introdotto dall’avv. Davigo Gianluigi, Presidente dei Consoli del Mare, che ha illustrato il significato storico e culturale della pesca del tonno nel Mediterraneo, sottolineando il valore del mare come luogo di incontro tra popoli, economie e conoscenze. È seguito l’intervento dell’ammiraglio Giuseppe Bonelli, Console del Mare e presidente dell’ANMI di Sanremo, che ha ricordato il ruolo della marineria locale nella vita economica e sociale della città, evidenziando quanto sia importante preservare e tramandare la cultura del mare alle nuove generazioni. Dopo gli interventi introduttivi, ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale la consigliera Silvana Ormea, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come eventi di questo tipo contribuiscano a valorizzare la storia marittima di Sanremo e la collaborazione tra istituzioni e mondo accademico.

Relatore principale della conferenza è stato il Prof. Fulvio Garibaldi del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (D.I.S.T.A.V.) dell’Università di Genova. Con rigore scientifico e chiarezza divulgativa, il professore ha illustrato le rotte migratorie del tonno rosso, il suo ruolo negli ecosistemi marini e le moderne tecniche di marcatura satellitare, che consentono di seguirne gli spostamenti durante le lunghe migrazioni dall’Atlantico al Mediterraneo. Il Prof. Garibaldi ha inoltre ricordato i risultati positivi del piano internazionale di recupero e gestione del tonno rosso, che ha permesso di ricostituire gli stock dopo anni di eccessivo sfruttamento. Un momento particolarmente significativo è stato dedicato ai pescatori sanremesi di tonno, veri custodi di un sapere antico che appartiene alla memoria storica della città e che oggi si rinnova grazie al dialogo tra tradizione e scienza.

La conferenza ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, confermando l’interesse crescente verso i temi della sostenibilità e della cultura del mare. Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di promuovere con continuità incontri di questo genere, auspicando una maggiore partecipazione delle scuole superiori, affinché i giovani possano conoscere da vicino il valore del mare e delle sue risorse, e diventarne i custodi per il futuro. A conclusione dell’incontro, il Presidente dei Consoli del Mare, avv. Gianluigi Davigo, ha espresso grande soddisfazione per il successo della manifestazione, dichiarando: “I miei ringraziamenti vanno al relatore professor Fulvio Garibaldi, alla Direzione Regionale dei Musei Nazionali e a tutti coloro che hanno presenziato alla conferenza.

Roberto Pecchinino