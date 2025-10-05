Taggia, "degrado nel parcheggio sotto le Torri di Colombo": la segnalazione (Foto)

"Degrado nel parcheggio sotto le Torri di Colombo". Lo segnala una lettrice e cittadina di Taggia.

"Anche se il comune di Taggia si è adoperato per far sparire da Internet tutte le pessime recensioni del parcheggio che gestiscono sotto le torri di Colombo, vorrei segnalare che continuano ad esserci grossi problemi di sicurezza e igiene" - sottolinea - "Capisco che è imbarazzante da dire ma è la verità".

"I soliti balordi, come si può vedere nelle foto, hanno svuotato degli estintori sia sulle auto che sui pavimenti. A parte il problema legato alla sicurezza, ossia che chiunque può fare ciò che vuole li dentro, vi è anche un problema igienico sanitario, in quanto la polvere di questi estintori è corrosiva e tossica" - mette in risalto - "Vorrei, quindi, sapere cosa intende fare il comune di Taggia per risolvere questi problemi?".