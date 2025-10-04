Pallamano, match casalingo per l'Abc Bordighera: la senior affronta il Vsjb Handball (Foto)

La senior dell'Abc Bordighera è pronta a iniziare il campionato di prima divisione Poule C (Paca), che prenderà il via domani, domenica 5 ottobre, alle 11 al Palasport di Bordighera, con il match casalingo contro il Vsjb Handball.

"La squadra, affidata alla guida tecnica della coppia Pierangelo Torielli e Ivano Perilli, ha iniziato la preparazione a fine agosto sotto la supervisione del preparatore atletico Alessandro Meli" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Successivamente, si è aggiunto il preparatore dei portieri Giuliano Antoniol, che ha portato la sua esperienza e competenza per aiutare i giocatori a migliorare le loro abilità".

"La squadra ha avuto un ottimo test al 'Memorial Delicati/Gazzoni', dove ha potuto confrontarsi con altre squadre ben strutturate e mettere in pratica i consigli dei nuovi tecnici. I giocatori hanno mostrato grande entusiasmo e determinazione e ora sono pronti a scendere in campo per affrontare il campionato con la massima ambizione" - dice l'Abc Bordighera - "La squadra è composta da molte conferme della stagione precedente ma anche da nuovi giocatori che si sono uniti al gruppo. Purtroppo, alcuni giocatori hanno dovuto dare forfait per motivi personali e lavorativi ma la squadra è pronta a rispondere presente e a lottare per raggiungere i propri obiettivi".

"Il match di domenica contro il Vsjb Handball sarà un'occasione importante per la squadra per iniziare il campionato con il piede giusto" - sottolinea l'Abc Bordighera - "La squadra è pronta a scendere in campo con grande entusiasmo е determinazione e spera di poter contare sul sostegno dei tifosi per raggiungere i propri obiettivi".