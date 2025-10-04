Da Ospedaletti ad Arma di Taggia, al via una pedalata in onore di Samuele Privitera (Foto)

"Amici da tutta la Provincia e dalla Francia si vogliono unire in una pedalata per ricordare il bravo ragazzo che era, solare, pieno di gioia di vivere, che portava allegria a chiunque lo conoscesse" - dicono gli organizzatori - "Vogliamo fare in modo che il suo ricordo sia sempre vivo nel cuore di tutti quelli che lo conoscevano, amici di tanti allenamenti, persone che lo hanno sempre sostenuto e che lo hanno visto crescere e diventare l’uomo cosi forte e determinato che era diventato pur non perdendo mai la sua solarità e la sua allegria. Un grande artista della zona, Luca Terremoto, omaggerà la sua famiglia con un dipinto meraviglioso che lo ritrae in una delle sue corse".