Da Ospedaletti ad Arma di Taggia, al via una pedalata in onore di Samuele Privitera (Foto)

Una pedalata in onore di Samuele Privitera, tragicamente lo scorso 16 luglio a seguito di una caduta al Giro della Valle d'Aosta, verrà organizzata domani, domenica 5 ottobre, alle 9.30 dal BCS di Ospedaletti.
Originario di Soldano, nato il 4 ottobre 2005 a Imperia, Samuele era una promessa del ciclismo. Proveniente dal Team Fratelli Giorgi, si era unito alla Hagens Berman Jayco Cycling Team nel 2024, anno in cui ha preso parte al Giro d'Italia Next Gen, con un terzo posto nella settima tappa.
"Amici da tutta la Provincia e dalla Francia si vogliono unire in una pedalata per ricordare il bravo ragazzo che era, solare, pieno di gioia di vivere, che portava allegria a chiunque lo conoscesse" - dicono gli organizzatori - "Vogliamo fare in modo che il suo ricordo sia sempre vivo nel cuore di tutti quelli che lo conoscevano, amici di tanti allenamenti, persone che lo hanno sempre sostenuto e che lo hanno visto crescere e diventare l’uomo cosi forte e determinato che era diventato pur non perdendo mai la sua solarità e la sua allegria. Un grande artista della zona, Luca Terremoto, omaggerà la sua famiglia con un dipinto meraviglioso che lo ritrae in una delle sue corse".
"La partenza per chiunque si volesse unire sarà alle 9.30 presso il negozio di biciclette BCS di Ospedaletti" - svelano gli organizzatori - "Il percorso sarà sulla ciclabile fino ad Arma di Taggia. Ai primi 100 che arriveranno verrà consegnata una maglietta in ricordo di Samuele. L'iniziativa che proponiamo ha il consenso dei suoi genitori ed è realizzata con la collaborazione di tutti i suoi amici più intimi che volevano fosse una giornata interamente dedicata a lui per far sì che non venga mai dimenticato".