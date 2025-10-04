 / Politica

Politica | 04 ottobre 2025, 11:20

Riconoscimento Igp alle olive taggiasche, Pedante (FdI): "Un traguardo che premia i produttori"

"Dà forza alla nostra Riviera", dice il coordinatore regionale del Dipartimento Agricoltura di FdI

Il Coordinamento regionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione per l’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) da parte dell’Unione Europea per le olive taggiasche.

"L’IGP per le olive Taggiasche – dichiara Graziano Pedante, coordinatore regionale del Dipartimento Agricoltura di FdI – non è soltanto un riconoscimento formale ma un atto di tutela verso un’eccellenza agroalimentare che rappresenta da secoli la cultura e l’identità della nostra Liguria. È un risultato che dà merito al lavoro dei produttori locali, rafforzando la competitività del comparto e garantendo una maggiore visibilità internazionale alla produzione ligure".

Pedante ha voluto anche evidenziare il sostegno del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida: "che con il suo costante impegno ha contribuito a creare le condizioni per valorizzare filiere strategiche come quella olivicola ligure, dando nuove prospettive di crescita e riconoscibilità alle nostre eccellenze agroalimentari".

