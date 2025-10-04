Riconoscimento Igp alle olive taggiasche, Pedante (FdI): "Un traguardo che premia i produttori"

Il Coordinamento regionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione per l’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) da parte dell’Unione Europea per le olive taggiasche.

"L’IGP per le olive Taggiasche – dichiara Graziano Pedante, coordinatore regionale del Dipartimento Agricoltura di FdI – non è soltanto un riconoscimento formale ma un atto di tutela verso un’eccellenza agroalimentare che rappresenta da secoli la cultura e l’identità della nostra Liguria. È un risultato che dà merito al lavoro dei produttori locali, rafforzando la competitività del comparto e garantendo una maggiore visibilità internazionale alla produzione ligure".

Pedante ha voluto anche evidenziare il sostegno del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida: "che con il suo costante impegno ha contribuito a creare le condizioni per valorizzare filiere strategiche come quella olivicola ligure, dando nuove prospettive di crescita e riconoscibilità alle nostre eccellenze agroalimentari".