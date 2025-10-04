Luna e borghi protagonisti del weekend: tra osservazioni astronomiche e caccia ai tesori, il Ponente ligure si racconta

Sarà un fine settimana all’insegna della scoperta, tra cielo e terra. Sabato 4 e domenica 5 ottobre, il Ponente ligure ospita due appuntamenti di rilievo che uniscono scienza, cultura e territorio: l’International Observe the Moon Night e la Caccia ai Tesori Arancioni.

La Notte Internazionale della Luna, promossa dalla NASA e celebrata in tutto il mondo, invita a riscoprire il nostro satellite attraverso osservazioni astronomiche e momenti divulgativi. A Imperia, il Planetario ospita una serata speciale dedicata a Italo Calvino, con letture e riflessioni sul rapporto tra letteratura e scienza. A Bajardo, il gruppo Astrofili Ceriana guiderà l’osservazione dal punto panoramico di via XX Settembre, mentre a Ospedaletti l’appuntamento è sulla pista ciclabile di fronte all’ex scalo merci ‘La Piccola’. Grazie ai telescopi messi a disposizione del pubblico, sarà possibile ammirare la Luna da vicino, scoprendo un paesaggio ricco di cime montuose che emergono dalle ombre profonde, linee di faglia e raggi luminosi che si intersecano tra terreni accidentati e immense pianure di lava solidificata. Il nostro satellite sarà il protagonista indiscusso della serata, ma saranno ben visibili anche Saturno e le principali costellazioni del cielo autunnale.

Domenica, invece, sarà la terra a chiamare. Quattro borghi certificati con la Bandiera Arancione – Airole, Dolceacqua, Seborga e Triora – apriranno le porte alla Caccia ai Tesori Arancioni, un gioco a squadre pensato per famiglie e gruppi di amici.

La Caccia ai Tesori Arancioni è una grande caccia al tesoro organizzata annualmente dal Touring Club Italiano che si svolge in numerosi borghi italiani insigniti della Bandiera Arancione. L'evento, aperto a tutti, permette alle squadre di scoprire le bellezze e le tradizioni locali attraverso una serie di indizi e sfide, valorizzando il patrimonio culturale e i piccoli centri d'Italia. I partecipanti formano squadre e si iscrivono all'evento sul sito del Touring Club, pagando una piccola quota. Il giorno dell'evento, le squadre si recano nel borgo scelto per ritirare gli indizi. Seguendo gli indizi, le squadre affrontano un percorso di circa sei tappe per scoprire le caratteristiche del territorio, come dialetto, tradizioni, e prodotti enogastronomici. Non è una competizione, ma un modo per immergersi nella storia e nella cultura del borgo, ottenendo un piccolo dono e un ricordo della giornata al completamento del percorso.

Cultura, musica e teatro

A Sanremo, il weekend si apre con l’Ariston Tour, in programma sabato e domenica, per scoprire i retroscena del teatro più famoso d’Italia. Sabato pomeriggio, il Royal Hotel apre le porte per la Giornata Nazionale dei Locali Storici, con visite guidate condotte dal presidente della struttura Edoardo Varese e dalla restauratrice Patrizia Maione. Sempre sabato, al Teatro del Casinò, si celebra l’80° anniversario di Confartigianato Imperia, con la partecipazione del Ministro Paolo Zangrillo e una tavola rotonda moderata da Federico Quaranta. Un appuntamento che vuole celebrare la storia dell’associazione di artigiani con le tante iniziative messe in campo in questi otto decenni e l’attività svolta al fianco delle imprese.

La musica sarà protagonista con il cantautore Federico Sirianni, che si esibirà sabato al Club Tenco, accompagnato dalla contrabbassista Veronica Perego, e con il recital pianistico di Matteo Pierro a Palazzo Roverizio, vincitore di 25 concorsi internazionali. Domenica, Villa Luca ospita la Domenica Letteraria con Marino Magliani, mentre al Forte di Santa Tecla il coro Nova Tempora propone ‘Armonie senza tempo’, concerto dedicato al Maestro Paolo Caravati. In serata, gran finale del concorso RPM Sanremo con la cerimonia di premiazione al Teatro del Casinò. Si tratta di concorso internazionale organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in collaborazione con il Premio Pianistico Internazionale Scriabin, nato per valorizzare l’eccellenza nell’interpretazione della musica pianistica russa e per offrire un trampolino di lancio ai giovani talenti della tastiera. L'ingresso è libero



Al Teatro Salvini di Pieve di Teco, sabato sera si inaugura la stagione teatrale con il concerto dell’Intempo Trio, mentre domenica pomeriggio lo scrittore Marco Vallarino presenta ‘Tigri d’inchiostro’ con letture dal vivo a cura di Eugenio Ripepi. A Ventimiglia, sabato pomeriggio il MAR propone una visita guidata gratuita alla collezione d’arte contemporanea per la Giornata del Contemporaneo.

Enogastronomia e sapori d’autunno

A Villa Ormond, sabato e domenica torna ‘Vini in Villa’, con oltre 300 etichette da tutta Italia, degustazioni guidate, piatti regionali e musica dal vivo. Un’occasione per scoprire le eccellenze enologiche italiane in un contesto elegante e conviviale. Sabato sera, il Roof Garden del Casinò propone una serata spagnola con paella in versione speciale: coniglio, gamberoni, chorizo, frutti di mare e verdure. A Taggia, lo Spazio delle Parole della Riviera Shopville accoglie sabato un incontro micologico con il Gruppo Micologico Imperiese, dedicato ai funghi e agli habitat boschivi, mentre domenica lo chef Fernando Ottonello offrirà consigli e ricette per cucinare con i prodotti del sottobosco, tra curiosità gastronomiche e sapori autentici.

Famiglia, tradizione e natura

Alla ZollaMania di Sanremo, sabato e domenica torna il Villaggio delle Zucche, tra fiaba, natura e laboratori per bambini, con oltre 150 animali da incontrare nella fattoria didattica. Un’esperienza immersiva per le famiglie, tra giochi, colori e profumi d’autunno. A Ospedaletti, sabato pomeriggio si festeggiano i nonni in Piazza Europa con giochi di una volta, laboratori creativi, merende e racconti. La giornata culmina con la messa e la premiazione del SuperNonno, della SuperNonna e del nipote più giovane. A Bordighera, domenica si tiene il Bordighera Dog Show ai Giardini Lowe, esposizione canina amatoriale aperta a razze e meticci, tra sfilate e momenti di gioco.

Sport e motori

A Diano Marina, il weekend è dedicato allo sport con ‘Sportivamente – Feel the Move’, evento che trasforma il centro, le piazze e le spiagge in una palestra a cielo aperto. Le associazioni sportive locali proporranno dimostrazioni e attività per tutte le età, promuovendo il benessere e la socialità. A Ventimiglia, domenica si corre per ricordare Fabiola Brancato con la settima edizione di ‘Corri per Fabiola’, corsa di 10 o 5 km e baby marathon. Sempre domenica, il Lions Club Ventimiglia organizza il 1° raduno d’auto storiche, con partenza da Cala del Forte, tappa a Bajardo e arrivo al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo. Un percorso di 51 km tra panorami, borghi e motori d’epoca, con colazione, aperitivo e pranzo inclusi.

Fiere e mercati

A Imperia, domenica dalle 8 alle 19, torna la tradizionale Fiera di San Francesco sul lungomare Vespucci, con bancarelle di artigianato, prodotti locali e sapori della tradizione. Un appuntamento che richiama residenti e turisti, tra shopping e passeggiate vista mare.

Turismo, scoperta e mistero

A Triora, sabato sera torna il suggestivo Ghost Tour con gli storyteller di Autunnonero, un viaggio notturno tra miti, leggende e storie di stregoneria, guidato da lanterne e racconti. Al calar della sera, prenderà vita un’esperienza narrativa immersiva: un percorso notturno che accompagna i partecipanti tra vicoli, piazze e antichi palazzi, intrecciando documenti storici, leggende popolari e narrazione folklorica. Un itinerario a lume di lanterna guidato dagli Storyteller Giovanni De Mattia e Brigida Melga, che con i loro racconti restituiscono voce a memorie dimenticate e oscure del borgo. Sospeso tra l’antica tradizione del racconto orale e l’idea originale di Autunnonero, il Ghost Tour Triora offre un modo unico per conoscere l’anima più profonda del borgo ligure.

Un weekend che unisce tradizione e innovazione, tra il fascino dei borghi e la meraviglia del cielo. Rimane solo l'imbarazzo della scelta.



Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

