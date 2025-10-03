Arma di Taggia: la Riviera Shopville festeggia 20 anni di attività con un ottobre ricco di eventi, sapori e sorprese

Il Centro Commerciale La Riviera Shopville – Spazio Conad di Arma di Taggia compie vent’anni e si prepara a festeggiare questo importante traguardo con un programma speciale che abbraccerà tutto il mese di ottobre.

Inaugurato nell’ottobre del 2005, il centro è diventato negli anni un punto di riferimento per lo shopping, il tempo libero e la vita sociale del territorio. Per celebrare il suo ventesimo compleanno, sono in arrivo eventi, promozioni e iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccoli, clienti affezionati e nuovi visitatori.

Ad aprire le celebrazioni, sabato 4 e domenica 5 ottobre, sarà una mostra affascinante e ricca di contenuti dedicata ai funghi e ai prodotti dei nostri boschi, curata dal “Gruppo micologico imperiese”. L’esposizione, allestita all’interno del centro, offrirà un viaggio sensoriale e didattico nel mondo della micologia, con esemplari freschi e secchi, pannelli informativi, immagini e filmati. I micologi, guidati dal Presidente Antonino Di Domenico e dal Vicepresidente Mario Martini, saranno a disposizione del pubblico per fornire consigli utili su come riconoscere le specie di funghi liguri, distinguere quelle commestibili da quelle tossiche e comprendere l’importanza dell’habitat naturale.

Sabato 4 ottobre, dalle 16 alle 17:30, nello Spazio delle Parole all’interno dello Spazio Conad, si terrà un incontro aperto con i micologi, dedicato proprio al tema “funghi e habitat”. Sarà un’occasione preziosa per approfondire la conoscenza di questi affascinanti organismi, scoprire curiosità e ricevere indicazioni pratiche per chi ama passeggiare nei boschi alla ricerca di funghi. Domenica 5 ottobre, sempre nello Spazio delle Parole, dalle 16 alle 17, l’appuntamento sarà invece con lo chef Fernando Ottonello, che condividerà tanti golosi consigli su come cucinare i funghi, valorizzandone gusto e proprietà in ricette semplici e raffinate.

La mostra micologica sarà solo il primo di una lunga serie di eventi che animeranno La Riviera Shopville per tutto ottobre. Il centro commerciale si prepara ad accogliere i suoi visitatori con un’atmosfera festosa, tra sorprese, offerte speciali, laboratori, spettacoli e momenti di intrattenimento pensati per tutta la famiglia.

Un modo per celebrare insieme vent’anni di storia, di commercio e di comunità, guardando con entusiasmo al futuro.