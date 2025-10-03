Ventimiglia protagonista su Netflix: il centro storico diventa set internazionale per 'Néro the Assassin'

Dal prossimo 8 Ottobre sarà in distribuzione mondiale la nuova serie Netflix “Néro the Assassin”, prodotta dalla società francese Karé Productions per la regia di Allan Maduit. A guidare il cast gli attori Pio Marmaï, Olivier Gourmet e Alice Isaaz. Fra le location del progetto internazionale spicca il centro storico di Ventimiglia, che ha ospitato le riprese a inizio maggio 2024.

"L’8 ottobre uscirà Nero, la nuova serie tv di Netflix che a maggio 2024 ha iniziato le riprese proprio nel nostro centro storico. È un’emozione grandissima poter vedere la nostra città protagonista su una piattaforma di livello internazionale come Netflix, con la speranza che non sia l’ultima volta ma che, anzi, possa essere l’inizio di un percorso per far conoscere sempre di più le nostre bellezze e Ventimiglia anche all'estero. Garantire che le operazioni di ripresa della serie si svolgessero in sicurezza sia per la troup che per i cittadini è stato uno sforzo importante per l’amministrazione, ringrazio la Polizia Locale, le maestranze comunali ed i cittadini che sono stati coinvolti nelle riprese di una serie tv internazionale.” Flavio Di Muro, Sindaco di Ventimiglia.

«Per l’occasione il centro storico di Ventimiglia è stato trasformato in un villaggio rinascimentale: un grande set a cielo aperto, per uno sforzo produttivo imponente, su cui si è attivato un grande concorso di forze: 5 mesi di preparazione, troupe di 300 persone nei giorni delle riprese; e poi centinaia di comparse, scenografie e costumi estremamente curati, cavalli e animali di scena. È evidente come sia tanta la progettazione cui GLFC ha partecipato in affiancamento alla produzione, per definire le location, la logistica e l’organizzazione degli shooting – dichiara Cristina Bolla, Presidente di Genova Liguria Film Commission -. Siamo orgogliosi di aver partecipato a questo progetto certamente ambizioso, che ha richiesto ai creatori ben 4 anni di sviluppo. Ma è anche un progetto che premia nuovamente la Liguria e le sue maestranze, attivamente coinvolte nelle riprese. Si ringrazia il Comune di Ventimiglia per il grande lavoro di supporto alla produzione».

Incrocio di storia e avventura a tinte fantasy, ad alto tasso di adrenalina, la serie si annuncia come uno dei principali blockbuster in Francia per l’anno in corso. Il creatore della serie, Allan Mauduit, è noto soprattutto per la sua precedente produzione per Canal+, la commedia Kabul Kitchen, durata tre stagioni (dal 2012 al 2017). Prodotta da Karé Productions per Netflix, Néro è co-sceneggiata con Jean-Patrick Benes, Martin Douaire, Raphaëlle Richet e Nicolas Digard. Mauduit dirige i primi quattro episodi, mentre la seconda metà della stagione è affidata a Ludovic Colbeau-Justin (Jack Mimoun & The Secrets of Val Verde).

Néro segue Pio Marmaï nei panni di un cinico assassino nella Francia del XVI secolo, dove le tensioni sociali ribollono a causa di una siccità inconsueta ed eccezionale. Tradito dal suo ex maestro, il protagonista è determinato a ritrovare la figlia Perla, cresciuta come orfana. La serie racconterà Néro alle prese con un dilemma: salvare i suoi cari o salvare il mondo da nemici spietati. Pio Marmaï è qui al suo secondo progetto seriale, preceduto dall’adattamento francese di In Treatment/Betipul per Arte; ma l'attore vanta una carriera multiforme, in 15 anni passati sul grande schermo. E non è neppure estraneo ai film d'avventura, avendo recentemente interpretato Porthos nel successo in due parti de I Tre Moschettieri. Accanto a Marmaï appare l'attore belga Olivier Gourmet, un caratterista noto soprattutto per i film indipendenti dei fratelli Dardenne e per le sue numerose apparizioni (pluripremiate) al cinema.nAlice Isaaz è invece la protagonista femminile, nel ruolo di Hortense. Di recente ha interpretato il legal drama 66-5 per Canal+. È stata anche una delle attrici della miniserie The Eddy, ambientata a Parigi e anch’essa disponibile su Netflix.

Oltreché a Ventimiglia, la serie è stata girata in diverse località del sud della Francia, principalmente nei dintorni di Perpignan e nel dipartimento dei Pirenei Orientali. La produzione si è spostata anche a Nizza, Mentone e ​​in Spagna per ulteriori riprese.