Sanremo: stage linguistico a Parigi per gli studenti dell’istituto turistico e sociosanitario 'Ruffini-Aicardi'

All’inizio dell’anno scolastico un gruppo di studenti dell’IIS Ruffini-Aicardi ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza altamente formativa presso l’Ecole Bayswater di Parigi.

Le docenti Monica Viglietti e Katya Renda Paolino, organizzatrici del progetto, raccontano: “La settimana di stage linguistico ha visto i ragazzi impegnati ogni mattina con le lezioni tenute da docenti madrelingua presso la prestigiosa scuola parigina, che a fine corso ha rilasciato i diplomi attestanti il livello conseguito. Anche la sistemazione in famiglia è stata un arricchimento personale, con ulteriore opportunità di comunicare in lingua. Ovviamente, non è stata trascurata l’opportunità artistica e culturale che Parigi offre e, per i pomeriggi, è stato messo a punto un programma di visite a luoghi di interesse tra cui citiamo il Louvre, Il Musée d’Orsay, la Sainte Chapelle, la Cattedrale di Saint Denis”.

Dalla Dirigenza del “Ruffini-Aicardi” sottolineano inoltre: “Lo stage linguistico a Parigi, insieme a quelli già organizzati nella scorsa primavera in Inghilterra e Spagna, fa parte dei progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, con l’obiettivo di potenziare le competenze nelle lingue straniere studiate a scuola, oltre ad offrire un’occasione importante per praticare la lingua in un ambiente autentico e interculturale”.

Un’esperienza, quindi, che unisce crescita linguistica e culturale, confermando l’impegno dell’istituto nel promuovere percorsi di formazione di respiro internazionale.