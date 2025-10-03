Croce Verde Arma Taggia convoca l’assemblea ordinaria: al voto il nuovo direttivo

La Pubblica Assistenza Croce Verde Arma Taggia ODV ha convocato l’assemblea ordinaria degli associati per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. L’incontro si terrà presso la sede dell’associazione in via Aurelia Ponente 48, con prima convocazione sabato 11 ottobre alle ore 22.00 e seconda convocazione domenica 12 ottobre alle ore 11.00.

A firmare la convocazione è il presidente Antonino Cicalese, che invita tutti gli associati a partecipare a questo importante momento di vita associativa. L’assemblea rappresenta un’occasione per rinnovare la fiducia nei vertici e per rafforzare il ruolo della Croce Verde sul territorio, da sempre punto di riferimento per l’assistenza e il volontariato.

Per informazioni è possibile contattare la sede al numero 0184.41944 o visitare il sito ufficiale www.croceverdearmataggia.it.