Ventimiglia, a Cala del Forte stage di muay thai con il pluricampione Luca Lombardo (Foto e video)

Evento aperto a tutti gli amanti di arti marziali

Ventimiglia ospita uno stage di muay thai con il pluricampione Luca Lombardo. L'appuntamento sarà sabato 4 ottobre alle 16 a Cala del Forte.

L'evento è proposto dal Club Phuket muay thai di Ventimiglia. "E' un evento imperdibile che è aperto a tutti gli amanti di arti marziali" - fa sapere Luca Amor del Club Phuket muay thai - "In caso di maltempo saremo nella palestra comunale Gil".

"Le prenotazioni sono obbligatorie" - sottolinea - "Per prenotarsi e avere informazioni si può contattare il 3404685529".

Elisa Colli

