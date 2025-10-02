Pallapugno. Conclusa la stagione femminile, Marco Scajola: “Amici del Castello e San Leonardo orgoglio della Liguria”

La stagione femminile della pallapugno si è conclusa con una finale che ha celebrato il talento e la determinazione delle due squadre protagoniste: Amici del Castello e San Leonardo.

A trionfare sono state le ragazze castellotte, che hanno conquistato il loro sesto scudetto consecutivo, coronando un’annata già impreziosita dalla vittoria della Coppa Italia ad agosto. Un risultato storico che conferma la supremazia della formazione e il suo ruolo centrale nel panorama nazionale della disciplina.

“È stata una grande stagione, culminata con una degna finale tra le due squadre che si sono confermate come migliori della disciplina, Amici del Castello e San Leonardo, alimentando tutto il movimento in Liguria e non solo.” Così Marco Scajola, vicepresidente nazionale della Federazione italiana Pallapugno e assessore della Regione Liguria, ha commentato l’epilogo del campionato, sottolineando l’importanza di questo successo non solo sportivo, ma anche sociale e territoriale.

L’entusiasmo per la crescita del movimento giovanile è stato uno dei punti centrali del suo intervento. “Vedere tanti giovani partecipare con passione alle partite e avvicinarsi via via alla pallapugno è il successo più importante per la federazione – prosegue Scajola – complimenti agli Amici del Castello per la costanza e i numeri da record, alla San Leonardo, rivelatasi una grande avversaria sul campo, e per i successi che sta ottenendo con i giovani e a tutte le società e le atlete che ci hanno regalato un'annata da ricordare.”

La stagione appena conclusa ha dimostrato come la pallapugno femminile sia in piena espansione, capace di coinvolgere nuove generazioni e di consolidare il proprio ruolo nel tessuto sportivo ligure. Un orgoglio per la regione e un esempio virtuoso di sport al femminile.