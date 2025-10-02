Taggia: Progettiamo il Futuro attacca "Niente bypass entro il 13 ottobre: cittadini ancora senza soluzioni per la ciclabile"

Il consiglio comunale di lunedì scorso ha confermato le preoccupazioni già sollevate nei mesi precedenti: il 13 ottobre non sarà pronto alcun bypass né un collegamento ad anello per garantire la continuità della pista ciclabile interrotta. Secondo il gruppo consiliare Progettiamo il Futuro, guidato da Giuseppe Federico, la viabilità alternativa è rimasta soltanto “sulla carta”: i lavori non sono ancora iniziati e i tempi di realizzazione appaiono lunghi e incerti. Le stesse criticità che hanno impedito la costruzione della passerella provvisoria, spiegano i consiglieri, oggi bloccano anche l’avvio del bypass.

“Il 13 ottobre ci ritroveremo nella stessa situazione dello scorso 5 giugno – sottolinea Federico – senza soluzioni immediate e reali, nonostante gli incontri e le riunioni operative”. La mancanza di alternative rischia di costringere ancora una volta ciclisti e pedoni a percorrere la Via Aurelia, con problemi di sicurezza già emersi nei mesi scorsi. Inoltre, con la fine della stagione balneare tornerà anche la questione della fognatura: resta irrisolto il nodo di come intervenire senza rischi di sversamenti nel torrente Argentina, dove i cantieri risultano ancora aperti nonostante un cronoprogramma che ne prevedeva la chiusura quattro mesi fa.

"L’attuale gestore della ciclabile - fa notare il gruppo consiliare - non è in grado di garantire il servizio nelle condizioni attuali. E mentre crescono i disagi per cittadini e utenti, resta inalterata l’unica certezza denunciata dall’opposizione: il rimpallo di responsabilità tra amministrazione comunale e Regione. Ci troveremo con tantissimi cittadini increduli e arrabbiati – conclude Federico – e con un’amministrazione comunale ancora alle prese con incertezze sulle modalità di chiusura ed emissione di ordinanze”.