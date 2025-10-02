Olive taggiasche, arriva il riconoscimento Igp: “Un passo storico per la Liguria e la sua tradizione”

“Da oggi la qualità, reputazione e le molte caratteristiche peculiari delle nostre olive taggiasche sono protette grazie al riconoscimento della denominazione di Indicazione Geografica Protetta che oggi il ministro Lollobrigida ha annunciato” così commenta l’On. Matteo Rosso il riconoscimento ottenuto dalle olive ponentine e prosegue “ottenere l’Igp significa onorare un prodotto inserendolo nel mondo delle eccellenze enogastronomiche italiane, ma anche, come sottolineato dal ministro, dare la possibilità ad un territorio di riconoscere e riconoscersi nelle tradizioni per aprirsi a nuovi e importanti mercati”.

“Sin dal primo giorno l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni si è impegnato affinché il mondo dell’agricoltura fosse valorizzato, non a caso è stato affiancata la dicitura Sovranità Alimentare indicando una missione chiara che da tre anni il ministro Lollobrigida sta onorando in Italia, ma soprattutto in Europa dove siamo, finalmente, riconosciuti come autorevoli dal comparto e forti di una leadership che ci consente di dare battaglia a tutela del nostro patrimonio che è tra i più stimati al mondo”.

Così il coordinatore regionale di FdI, On. Matteo Rosso.