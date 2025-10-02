Le Olive Taggiasche Liguri ottengono l’IGP: il consigliere regionale Russo "Un traguardo storico per l’olivicoltura e per la Liguria"

Le Olive Taggiasche Liguri hanno ottenuto ufficialmente il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta) da parte dell’Unione Europea. Una decisione che sancisce un traguardo storico per la filiera olivicola ligure e per l’intero territorio regionale, offrendo nuove prospettive di valorizzazione e tutela di un prodotto simbolo dell’identità gastronomica e culturale ligure.

“Accogliamo con orgoglio questo riconoscimento – dichiara la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Veronica Russo – che rappresenta una vittoria per i nostri olivicoltori, per le comunità locali e per la Liguria. Già nel 2022 avevo presentato un ordine del giorno in Consiglio regionale per sostenere l’iter verso l’IGP, convinta che l’oliva taggiasca fosse non solo un’eccellenza gastronomica, ma anche un simbolo identitario e culturale della nostra terra”.

Il riconoscimento europeo permetterà di garantire l’autenticità e la qualità delle olive taggiasche, coltivate soprattutto nel Ponente ligure, contrastando le imitazioni e rafforzando la competitività dei produttori locali. L’IGP, infatti, diventa uno strumento strategico non solo per la promozione internazionale, ma anche per consolidare il legame tra agricoltura, territorio e turismo enogastronomico, creando nuove opportunità economiche e occupazionali. “L’IGP non è un punto di arrivo – aggiunge Russo – ma l’inizio di un percorso che ci impegna a vigilare sul rispetto del disciplinare e a tradurre questo marchio di qualità in crescita concreta per le imprese agricole e per lo sviluppo del territorio. È il riconoscimento del lavoro quotidiano dei nostri produttori e della bellezza del paesaggio ligure che l’olivicoltura contribuisce a mantenere”.

Con questo risultato, la Liguria consolida la propria vocazione all’eccellenza agroalimentare e rafforza il proprio ruolo all’interno della cosiddetta “Dop economy” italiana, ponendo basi solide per un futuro fatto di qualità, sostenibilità e identità territoriale. Un successo che conferma anche l’impegno del governo guidato da Giorgia Meloni a sostegno del Made in Italy. In particolare, il lavoro del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, si è rivelato decisivo nel potenziare e valorizzare le filiere agroalimentari italiane, portando avanti politiche di tutela e promozione delle eccellenze locali. L’ottenimento dell’IGP per le Olive Taggiasche rappresenta dunque non solo una vittoria per la Liguria, ma anche un tassello fondamentale nella strategia nazionale di difesa e rilancio del patrimonio agroalimentare italiano nel mondo.