Olive Taggiasche liguri: riconoscimento IGP dall’Unione Europea, traguardo storico per la Liguria, i produttori e l’agricoltura regionale

Le Olive Taggiasche liguri entrano ufficialmente nel novero delle eccellenze agroalimentari europee: la Commissione Europea ha infatti conferito il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta (IGP), pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Un risultato atteso da anni, che rappresenta una svolta per l’olivicoltura ligure e per l’intero comparto agricolo. «Dopo un lungo periodo di impegno e confronto – hanno dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – arriva un risultato epocale che tutela una tradizione secolare, valorizza il nostro territorio e garantisce ai consumatori qualità, autenticità e origine certa. L’IGP è un nuovo punto di partenza: significa rafforzare la filiera, sostenere la competitività sui mercati e investire nella crescita produttiva nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente».

A sottolineare il valore del traguardo anche Carlo Siffredi, presidente del Consorzio promotore dell’oliva taggiasca, che ha ringraziato le aziende per il sostegno dato al percorso: «È stata una lunga traversata, ma finalmente siamo arrivati a ottenere la protezione della Taggiasca ligure. Sono sicuro che questo riconoscimento sarà un volano non solo per l’olivicoltura, ma anche per il comparto turistico e per l’intera economia regionale».

Un percorso iniziato nel 2021

L’iter per il riconoscimento delle Olive Taggiasche liguri IGP è partito nel 2021 con la costituzione dell’Associazione dei produttori, seguita dalla presentazione ufficiale della domanda di registrazione al Ministero dell’Agricoltura e alla Regione Liguria nel 2022. Dopo gli accertamenti e la valutazione della Commissione Europea, oggi il processo si è concluso con successo. La Regione ha già annunciato una delibera per valorizzare l’IGP, attraverso campagne di comunicazione, azioni di rafforzamento della filiera e iniziative di promozione sui mercati nazionali e internazionali.

Le eccellenze agroalimentari liguri

Le Olive Taggiasche si aggiungono a un paniere già ricco di prodotti certificati della Liguria:

- IGP: Acciughe del Mar Ligure, Focaccia col formaggio di Recco, Vitellone piemontese della coscia (in comune con il Piemonte).

- DOP: Olio extravergine di oliva "Riviera Ligure", Basilico Genovese.

- IGT vini: Terrazze dell’Imperiese, Colline Savonesi, Colline del Genovesato, Liguria di Levante.

- DOC vini: Rossese di Dolceacqua, Pornassio, Riviera Ligure di Ponente, Val Polcevera, Golfo del Tigullio-Portofino, Colline di Levanto, Cinque Terre e Sciacchetrà, Colli di Luni (in comune con la Toscana).

Proprio sul fronte vitivinicolo, nel luglio 2025 il Rossese di Dolceacqua DOC ha ottenuto un ulteriore riconoscimento con l’approvazione di 33 Unità Geografiche Aggiuntive, che rafforzano ulteriormente il legame con il territorio e tutelano le produzioni di eccellenza. Il riconoscimento IGP alle Olive Taggiasche liguri non è solo un sigillo di qualità, ma anche un’occasione per proiettare l’agricoltura e l’enogastronomia ligure verso nuove opportunità di crescita. Tradizione, territorio e innovazione diventano così i tre pilastri su cui costruire il futuro di una delle regioni più rappresentative dell’agroalimentare italiano.