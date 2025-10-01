 / Sport

Tre atleti del Sanremo Baseball convocati per il Torneo delle Regioni del prossimo weekend in Sardegna

Il Sanremo Baseball festeggia un nuovo importante traguardo: tre dei suoi giovani talenti, Tommaso Tarassi, Flavio Caredda e Fabio Cirone, sono stati selezionati per rappresentare la Liguria al prestigioso Torneo delle Regioni di Baseball 2025, che quest’anno si svolgerà in Sardegna. Da venerdì a domenica prossimi, sui campi di Iglesias e Domusnovas, i tre atleti scenderanno in campo sotto la guida dei tecnici esperti Ivano Tarassi e Mario Cuneo, pronti ad affrontare le squadre provenienti da altre 11 regioni italiane. L’obiettivo è chiaro: conquistare i migliori risultati e portare in alto i colori della Liguria.

Il baseball è uno sport che unisce passione, dedizione e strategia, e i giovani del Sanremo Baseball lo stanno dimostrando con impegno e determinazione. Per loro questa sarà un’esperienza unica, fatta di confronto, crescita sportiva e spirito di squadra. Ma non finisce qui: il Sanremo Baseball ASD guarda al futuro e apre le porte a chiunque voglia avvicinarsi a questo sport affascinante. Le iscrizioni sono già aperte, offrendo la possibilità a nuovi ragazzi e ragazze di entrare a far parte della squadra e vivere l’emozione del gioco.

Un traguardo che rende orgogliosa tutta la società e che testimonia come il lavoro costante e la passione possano trasformarsi in grandi soddisfazioni.

