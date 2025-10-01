 / Sport

Sport | 01 ottobre 2025, 09:18

Sanremo Baseball, tre atleti convocati nella Rappresentativa Ligure

Tommaso Tarassi, Flavio Caredda e Fabio Cirone protagonisti nel prestigioso Torneo delle Regioni

Sanremo Baseball, tre atleti convocati nella Rappresentativa Ligure

Il Sanremo Baseball ASD celebra con orgoglio la convocazione di tre suoi promettenti atleti, Tommaso Tarassi, Flavio Caredda e Fabio Cirone, chiamati a rappresentare la Liguria nel prestigioso Torneo delle Regioni di Baseball, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025 in Sardegna. Le città di Iglesias e Domusnovas ospiteranno l’evento, che vedrà la partecipazione di dodici regioni italiane pronte a sfidarsi per il titolo nazionale.

Sotto la guida esperta dei tecnici Ivano Tarassi e Mario Cuneo, la squadra ligure si prepara ad affrontare le migliori selezioni regionali, con l’obiettivo di dimostrare talento, determinazione e spirito di squadra. I tre giovani sanremesi, cresciuti nel vivaio locale, incarnano perfettamente i valori del baseball: passione, dedizione e strategia. La loro partecipazione al torneo non è solo motivo di orgoglio per la società, ma anche un esempio per tutti i ragazzi che si avvicinano a questo sport.

Il Torneo delle Regioni rappresenta una delle manifestazioni più importanti del panorama giovanile italiano, un’occasione per confrontarsi ad alti livelli e vivere un’esperienza formativa sia dal punto di vista tecnico che umano. Per Sanremo Baseball ASD, questa convocazione è il frutto di anni di lavoro sul territorio, di allenamenti costanti e di un ambiente che favorisce la crescita sportiva e personale degli atleti.

L’entusiasmo è palpabile anche fuori dal campo: le iscrizioni alla società sono già aperte, e l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al baseball, vivere l’emozione del gioco e magari, un giorno, seguire le orme di Tarassi, Caredda e Cirone. Perché il baseball, oltre a essere uno sport completo e coinvolgente, è anche una scuola di vita, dove si impara il rispetto, la disciplina e il valore del lavoro di squadra.

Sanremo Baseball ASD continua così a scrivere pagine importanti nella storia sportiva ligure, con lo sguardo rivolto al futuro e la consapevolezza che ogni lancio, ogni battuta e ogni corsa sulle basi può essere il primo passo verso grandi traguardi.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium