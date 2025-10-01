Sanremo Baseball, tre atleti convocati nella Rappresentativa Ligure

Il Sanremo Baseball ASD celebra con orgoglio la convocazione di tre suoi promettenti atleti, Tommaso Tarassi, Flavio Caredda e Fabio Cirone, chiamati a rappresentare la Liguria nel prestigioso Torneo delle Regioni di Baseball, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025 in Sardegna. Le città di Iglesias e Domusnovas ospiteranno l’evento, che vedrà la partecipazione di dodici regioni italiane pronte a sfidarsi per il titolo nazionale.

Sotto la guida esperta dei tecnici Ivano Tarassi e Mario Cuneo, la squadra ligure si prepara ad affrontare le migliori selezioni regionali, con l’obiettivo di dimostrare talento, determinazione e spirito di squadra. I tre giovani sanremesi, cresciuti nel vivaio locale, incarnano perfettamente i valori del baseball: passione, dedizione e strategia. La loro partecipazione al torneo non è solo motivo di orgoglio per la società, ma anche un esempio per tutti i ragazzi che si avvicinano a questo sport.

Il Torneo delle Regioni rappresenta una delle manifestazioni più importanti del panorama giovanile italiano, un’occasione per confrontarsi ad alti livelli e vivere un’esperienza formativa sia dal punto di vista tecnico che umano. Per Sanremo Baseball ASD, questa convocazione è il frutto di anni di lavoro sul territorio, di allenamenti costanti e di un ambiente che favorisce la crescita sportiva e personale degli atleti.

L’entusiasmo è palpabile anche fuori dal campo: le iscrizioni alla società sono già aperte, e l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al baseball, vivere l’emozione del gioco e magari, un giorno, seguire le orme di Tarassi, Caredda e Cirone. Perché il baseball, oltre a essere uno sport completo e coinvolgente, è anche una scuola di vita, dove si impara il rispetto, la disciplina e il valore del lavoro di squadra.

Sanremo Baseball ASD continua così a scrivere pagine importanti nella storia sportiva ligure, con lo sguardo rivolto al futuro e la consapevolezza che ogni lancio, ogni battuta e ogni corsa sulle basi può essere il primo passo verso grandi traguardi.