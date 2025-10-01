Calcio. Football Sala, un Pro Seborga Ticinia Novara inarrestabile conquista Coppa Italia e Triplete 2025

Si veste sempre più di biancazzurro la stagione del football sala 2025 a livello italiano ed internazionale. I colori che accomunano Pro Seborga e Ticinia Novara, quest'anno unite a livello di prima squadra nei tornei per club del calcio a 5 con regole originali AMF, hanno infatti conquistato il terzo trofeo stagionale nel settore maschile che si unisce al titolo italiano ed al bronzo europeo femminile. I ragazzi del Coach e Capitano Stefano Usai, già campioni italiani ed europei in carica, hanno infatti vinto domenica scorsa a Lainate (Milano) la Coppa Italia FIFS 2025 mettendo a segno un sontuoso Triplete.

Nella Final Four disputata al Palasport 'Nelson Mandela' i biancazzurri si sono imposti per 7-0 sui padroni di casa del Lainate nella semifinale per poi concludere in bellezza nel derby della finalissima contro il Novara Futsal vinto per 7-2.

Una vittoria che è arrivata proprio tre giorni prima del 30° anniversario del Ticinia Novara, celebrato oggi 1 ottobre 2025: "I nostri complimenti agli amici del Ticinia Novara - ha commentato il DS della Federazione Calcistica di Seborga Matteo Bianchini - che hanno vinto l'ennesimo trofeo della loro gloriosa ed inimitabile storia trentennale. Siamo davvero onorati che il nostro team ufficiale Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga abbia vissuto questa stagione in unione a questo fantastico club che nell'ambito del football sala maschile ha conquistato complessivamente 12 titoli italiani, 7 Coppe Italia e 3 Champions League. Congratulazioni al Presidente Daniele Colognesi, al Vice Presidente Gerardo Bestetti, ai dirigenti Fabrizio Pavan e Massimo Moia, al Coach - Capitano Stefano Usai con gli auguri da parte di tutti noi per questo 30° anniversario!"

Un weekend, l'ultimo di settembre, che ha visto la Federazione di Seborga protagonista sempre in terra lombarda anche a Pavia con la squadra gemellata dell'Old Subbuteo Club 'Amici Miei' di Caselle Lurani (Lodi) impegnata nella manifestazione 'Giocanda - Festival dei Giochi in Strada' svoltasi nel suggestivo scenario del centro storico pavese. Un evento che ha visto una grande partecipazione di pubblico in cui diverse generazioni hanno potuto cimentarsi in tanti giochi tradizionali con l'importante scopo di tramandarne la conoscenza anche ai più giovani: "Ringraziamo di cuore il Sig. Flavio D'Attanasio ed il club Amici Miei - ha proseguito Bianchini - che portano sempre in alto la bandiera di Seborga dandoci la possibilità di partecipare a fantastici eventi come questo in cui è stato dato risalto anche ai bellissimi kit da subbuteo dedicati alla nazionale del Principato a firma del Maestro Luciano Bonardi, autore di autentici capolavori. Siamo davvero felici che la manifestazione abbia avuto il giusto risalto, le nostre congratulazioni a tutti gli organizzator