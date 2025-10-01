Lions Club Bordighera Otto Luoghi protagonista al G.P. Sanremo Storico di Ospedaletti nel weekend (Foto)

Sabato e domenica scorsi, il circuito di Ospedaletti ha fatto da cornice alla terza edizione della rievocazione storica automobilistica G.P. Sanremo, evento che unisce fascino motoristico e passione sportiva. Anche quest’anno il Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha preso parte alla manifestazione con uno stand ricco di iniziative, confermando il proprio impegno nel sensibilizzare la comunità sui temi di maggiore attualità e utilità sociale.

Il tema principale promosso dal Club è stato ancora una volta quello della sicurezza stradale tra i giovani, argomento che i Lions portano avanti con determinazione e costanza, consapevoli della sua importanza nella vita quotidiana e nella prevenzione degli incidenti. La presenza del Club non si è limitata alla sensibilizzazione: presso lo stand, i visitatori hanno potuto contribuire con un’offerta libera ricevendo in cambio occhiali da sole e tappi per le orecchie. Il ricavato è stato destinato a sostenere un importante progetto: l’acquisto di un defibrillatore per il Comune di Pigna, già realizzato dal Club e che verrà ufficialmente consegnato alla comunità sabato 4 ottobre.

Nella mattinata di domenica, grazie alla collaborazione con Sanremo Soccorso – Misericordia di Sanremo ODV, è stato attivato un punto sanitario con la disponibilità di un mezzo attrezzato. Le dottoresse Barbara Bonino, Mimma Espugnato de Chiara e Marina Gennaro, tutte socie Lions, hanno offerto la possibilità di effettuare gratuitamente controlli di glicemia e pressione arteriosa. Un’iniziativa che ha avuto un valore concreto: durante lo screening sono emersi infatti alcuni casi di predisposizione al diabete e all’ipertensione, con l’invito per i soggetti interessati a consultare il proprio medico curante. Una dimostrazione tangibile di come la prevenzione e la professionalità messe al servizio della comunità possano migliorare la qualità della vita delle persone.

Per la prima volta, il Club ha portato anche ad Ospedaletti la “scatola” per la raccolta di occhiali usati, iniziativa che fa parte del programma internazionale dei Lions. Gli occhiali donati vengono selezionati, catalogati e sanificati, per poi essere distribuiti gratuitamente a persone bisognose in Italia e nel mondo. Un gesto semplice che contribuisce a ridare la vista – e una nuova prospettiva di vita – a milioni di persone che non possono permettersi un paio di occhiali. A rendere ancora più speciale la partecipazione di quest’anno è stata la presenza dei giovani soci del neonato Leo Club Ventimiglia, Bordighera e Valli, che hanno affiancato i Lions sul circuito. Entusiasmo, energia e freschezza hanno dato ulteriore forza alle iniziative, confermando la sinergia tra generazioni come elemento centrale dello spirito Lions.

Il collante dell’evento, come sempre, è stato l’intenso legame di amicizia tra i soci, unito alla consapevolezza degli obiettivi comuni e all’orgoglio di poter fare qualcosa di concreto per il bene degli altri. Solidarietà, prevenzione e servizio sono stati i veri protagonisti di questa partecipazione, che ha dimostrato ancora una volta quanto il Lions Club Bordighera Otto Luoghi sia radicato nel territorio e attento ai bisogni della comunità.