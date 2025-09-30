PSV - NG Team di Vallecrosia, buon risultato per Samuele Mistretta al campionato italiano di enduro

Buon risultato nel fine settimana per la PSV - NG Team di Vallecrosia. L'allievo del primo anno Samuele Mistretta si classifica al 22esimo posto di categoria e al 24esimo assoluto al campionato italiano di enduro andato in scena a San Pietro al Natisone.

"Dopo dieci ore di viaggio Samuele Mistretta si presenta al campionato italiano di enduro con il frontale 238" - fa sapere la PSV Ng Team di Vallecrosia - "Tre le prove speciali in programma: PS1 da 2.3 km, PS2 da 1.3 km e 0 rilanci e PS3 da 3 km con un rilancio in piano da pochi secondi e uno in salita con pochi passaggi tecnici".

"Il tempo non è stato clemente il giorno prima, durante le prove, ma si è poi stabilizzato il giorno dopo rendendo così il campionato agevole e sicuro" - dice la PSV Ng Team Don Bosco Vallecrosia - "E' finita la stagione per Samuele ma il pensiero punta già al 2026 con l'ambizione di avvicinarsi il più possibile alla top ten di categoria".