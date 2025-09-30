Pallamano, seniores in campo a Bordighera per il Memorial Delicati Silvano – Gazzoni Rinaldo (Foto)

Un evento sportivo in memoria di Silvano Delicati e Rinaldo Gazzoni, detto 'Puma', si è svolto nel fine settimana al Palasport E. Biancheri di Bordighera. Una nuova e sentita edizione del torneo internazionale di pallamano, il Memorial Delicati Silvano – Gazzoni Rinaldo, riservato alle formazioni seniores maschili.

Un evento che ha saputo unire sport, amicizia e memoria, nel ricordo di due figure fondamentali per la pallamano ligure: Silvano Delicati e Rinaldo Gazzoni (Puma), dirigenti che con la loro passione e dedizione hanno lasciato un segno indelebile nella comunità sportiva. "Durante la cerimonia conclusiva, il dirigente Mario Sanna ha letto un messaggio toccante in memoria di Silvano e Puma, sottolineando come la pallamano non sia soltanto fatica e sudore ma soprattutto amicizia, rispetto e spirito di famiglia" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Particolarmente emozionante è stata la presenza della moglie di Silvano, Elisabetta, insieme alla sua famiglia, e della sorella di Rinaldo (Puma), Annamaria, che hanno condiviso con i presenti il ricordo dei loro cari raccogliendo un lungo applauso di commozione e vicinanza, che hanno, inoltre, premiato le squadre e i giocatori. Al quinto posto si è piazzato Ogc Nice , al quarto Pallamano Vigevano, sul podio al terzo posto, invece, si classifica l'Abc, al secondo Vsjb Handball mentre al primo Cum Petere Valpellice".

Il torneo ha visto la partecipazione di numerose squadre italiane e francesi, che hanno dato vita a partite combattute e ricche di fair play. "Un ringraziamento speciale va all’OGC Nice, che purtroppo non ha potuto prendere parte alla giornata di domenica a causa di un infortunio occorso al portiere" - dice l'Abc Bordighera - "Fondamentale, come sempre, il lavoro dei dirigenti, collaboratori e consiglieri dell’ABC, affiancati dal prezioso contributo delle instancabili collaboratrici Virginia, Nicole, Alice e Giulia, che hanno reso possibile ogni fase organizzativa del Memorial. Un ringraziamento particolare va, inoltre, a chi ha avuto l’onore di premiare squadre e giocatori: Badalassi Roger, presidente del Comitato 06 Handball, Rizzi Roberto, presidente ABC, D’Attis Alessio, campione italiano di Beach Handball e Daragon Daniel dell'AS Monaco Handball".