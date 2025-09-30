Il Raggruppamento Under14 di Pian di Poma apre la nuova stagione del Sanremo Rugby

Si apre con il Raggruppamento dedicato all’Under14 la stagione 2025/2026 del Sanremo Rugby. La società biancazzurra, affiancata dai ragazzi dei Reds e di Savona, ha ospitato sul campo di Pian di Poma il Cus Genova per il primo appuntamento dell’annata.

“La prima sfida della stagione ci ha già dato modo di misurarci con avversari di livello - commenta il tecnico Diego Capelli - il sodalizio con Reds e Savona entra nel vivo, sono molti gli stimoli e gli spunti per migliorare sempre. Il gruppo è eterogeneo e di buon livello”.

“In questa prima fase è fondamentale concentrarsi sul senso di unione e condivisione di un percorso che vede coinvolte realtà diverse e distanti - aggiunge Capelli - il primo step è non avere divisioni nel gruppo e che tutti si sentano, in primo luogo, compagni di squadra. Con questo spirito e con un’impostazione trasversale arriveranno anche altre soddisfazioni. Mettiamo i ragazzi al centro e andiamo avanti a piccoli passi”.