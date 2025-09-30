Calcio giovanile. Due vittorie e un pareggio nel fine settimana dell'Ospedaletti, poker di Perato con l’Under15

Si chiude con due vittorie e un pareggio il fine settimana delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti.

La Juniores di mister Fabio Luccisano cala tris contro il Ventimiglia e sale così a quota 7 punti in classifica, a due lunghezze dalla coppia di testa formata da Legino e Sestrese che viaggiano a punteggio pieno.

Esordio con pareggio per gli Allievi Regionali Under16, fermati sull’1-1 dal Ventimiglia.

Grande prestazione, infine, per i Giovanissimi Regionali Under15 che si impongono sul campo della Superba, grazie anche al poker di Perato, e salgono così a quota 9 punti in classifica.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale

Ospedaletti - Ventimiglia 3-1

Marcatori: Lazri (2), Grillo

Ospedaletti: 1 Ruscitti, 2 Lanteri, 3 Santarsiero, 4 Urciuoli, 5 Pallanca, 6 Grillo, 7 Turrini, 8 Molinari, 9 Bini, 10 Lazri, 11 Cascone

A disposizione: 12 Gallo, 13 Valente, 14 Di Luca, 15 Sottocasa, 16 Magnani, 17 Zandonà, 18 Coppola, 19 Giordano, 20 Nunes Dos Santos

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under16

Ventimiglia - Ospedaletti 1-1

Marcatori: Ligato

Ospedaletti: 1 Cascione, 2 Modena, 3 Spaggiari, 4 Gjataj, 5 Rodigari, 6 Berruti, 7 Guardiani, 8 Ghiacci, 9 Vicari, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Vinciguerra, 14 Stigliano, 15 Rinaldi, 16 Di Martino, 17 Morello

Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Regionali Under15

Superba - Ospedaletti 2-6

Marcatori: Perato (4), Lanteri (2)

Ospedaletti: 1 Loffredo, 2 Laabioua, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Bertani, 13 Alioui A., 14 La Rosa, 15 Siffredi, 16 Airenti, 17 Ragazzoni, 18 Tagliatini, 19 Orlando, 20 Burluni

Allenatore: Marco Anzalone