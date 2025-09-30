 / Eventi

Caldarroste, musica e animazione: torna la Castagnata di Perinaldo (Foto)

Evento proposto dall'associazione volontari di Perinaldo

Caldarroste, musica e animazione. Domenica 12 ottobre torna la Castagnata di Perinaldo.

L'evento è proposto dall'associazione volontari di Perinaldo. "Dalle 15 nella piazza del centro storico si potranno degustare caldarroste, panissa e frittelle di mela" - fa sapere il sindaco Francesco Guglielmi - "Inoltre, vi sarà la distillazione di essenze locali".

"Il pomeriggio sarà rallegrato anche da musica e animazione per tutti" - svela il primo cittadino - "In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva".

Elisa Colli

