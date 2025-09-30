I vantaggi dei portoni scorrevoli tagliafuoco certificati CE

Nel contesto industriale attuale, la sicurezza antincendio rappresenta una priorità fondamentale. In questo contesto, la scelta dei portoni tagliafuoco può fare la differenza per garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro, proteggere le risorse e salvaguardare la vita umana. Ma tra i vari tipi di porte tagliafuoco, perché scegliere un portone tagliafuoco scorrevole ?

I portoni scorrevoli tagliafuoco certificati con marcatura CE, rispondono alle normative UNI EN 1634-1 e EN 13241:2016, garantendo prestazioni di primissimo livello in termini di resistenza al fuoco. Questo tipo di portoni rappresenta una soluzione ideale per compartimentare grandi superfici, e trova particolare applicazione nella realizzazione di chiusure industriali.

Uno dei prodotti maggiormente apprezzati in questa categoria è il "CROSSWALK 120" scorrevole a un'anta, due ante e con porta pedonale. Questa soluzione propone una struttura modulare, di semplice e agevole installazione. Configurabile a una o due ante e con l'opzione di inserire una porta pedonale, il portone scorrevole tagliafuoco "CROSSWALK 120" funziona come un normale portone quando è aperto.

Ma c'è un ulteriore vantaggio: in caso di incendio, un contrappeso provvede a richiudere il portone, creando una barriera all'azione del fuoco. Ciò consente di contenere la propagazione delle fiamme, limitando i danni e garantendo un margine di tempo prezioso per l'evacuazione del personale in sicurezza.

Ecco dunque perché un portone tagliafuoco scorrevole può rappresentare una soluzione ideale per chi gestisce grossi edifici industriali o commerciali. Affidabilità, sicurezza e conformità con le normative vigenti sono solo alcuni dei vantaggi che queste soluzioni possono offrire, rendendo l'investimento iniziale un'efficiente misura di prevenzione dall'alto valore aggiunto.

Ricorda sempre che la sicurezza non è mai troppo, specie quando si tratta di proteggere il tuo patrimonio e la vita delle persone che lavorano per te.







