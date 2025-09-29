Triangolare di Varazze: Pallavolo Liguria vince, buoni segnali per il Grafiche Amadeo Sanremo

Alla Festa dello Sport di Varazze si è svolto un triangolare di alto livello sotto forma di allenamento congiunto, che ha visto protagoniste tre realtà della pallavolo: Pallavolo Liguria SV-GE (Serie C regionale), Volley Garlasco (Serie B nazionale) e Grafiche Amadeo Sanremo (Serie C regionale). Il torneo ha offerto grande spettacolo al pubblico presente e un’importante occasione di confronto per le squadre in vista della stagione.

La Pallavolo Liguria si è imposta nel triangolare superando in finale il Volley Garlasco con il punteggio di 2-1. La formazione lombarda, reduce dai playoff per la promozione in Serie A3 nella scorsa stagione, ha confermato il proprio livello competitivo, ma ha dovuto arrendersi alla maggiore determinazione e organizzazione della squadra ligure, capace di gestire i momenti decisivi del match.

Il Grafiche Amadeo Sanremo, altra formazione di Serie C regionale, ha chiuso il triangolare senza vittorie, cedendo per 3-0 in entrambe le partite disputate. Nonostante i risultati, la squadra ha mostrato segnali incoraggianti, soprattutto grazie all’inserimento dei giovani, capaci di mantenere l’equilibrio per lunghi tratti dei set. Solo nel finale, l’esperienza e la qualità tecnica degli avversari hanno fatto la differenza. Il capitano Gazzera e compagni hanno comunque lasciato intravedere margini di crescita e la possibilità di colmare alcune lacune tecnico-tattiche nel corso della stagione.

Il triangolare ha evidenziato come la Pallavolo Liguria SV-GE abbia tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie C regionale. Al tempo stesso, il Grafiche Amadeo Sanremo potrà sfruttare l’esperienza di questo torneo come banco di prova per crescere e puntare a un campionato di buon livello.

Un appuntamento che ha unito sport, spettacolo e passione, regalando a Varazze una giornata di grande pallavolo.