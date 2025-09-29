Tennis Club Solaro, alla finale nazionale dei Campionati Italiani a squadre under 14 maschile TC Parioli è tricolore

Nella splendida cornice del Tennis Club Solaro Domenica 21 Settembre si è conclusa la Finale Nazionale dei Campionati Italiani a squadre under 14 maschile.

Davanti ad un folto numero di appassionati ad aggiudicarsi l'ambito titolo di Campione d'Italia Under 14 maschile secondo pronostici è stato il TC Parioli Roma che dopo una combattutissima finale ha prevalso sul CT Barletta Hugo Simmen , secondo favorito del seeding per 2-1.

Sul terzo gradino del podio è giunto il Vavassori Tennis Team davanti al Club Atletico Faenza tra le cui fila annoverarsi il campione italiano di categoria.

La giornata si è conclusa con la premiazione nella quale era presente a seguire la Finale il Responsabile FITP del settore under 16 maschile Thomas Fabbiano.

Grande soddisfazione del Tennis Club Solaro che ha ospitato l’evento rispondendo con entusiasmo alla chiamata della Federazione Italiana Tennis per l’organizzazione della Finale Nazionale dei Campionati Italiani a squadre under 14 maschile e grande soddisfazione degli atleti che sono riusciti ad alternare momenti di grande agonismo a momenti di vero relax ospiti della Locanda Azzurra, nel complesso sportivo tra il verde della collina del Solaro. Non sono mancate poi le visite nella città dei fiori con i partecipanti che hanno potuto godere della splendida e vitale atmosfera offerta da Sanremo in questo mese di settembre di fine estate.