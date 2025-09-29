Pallacanestro. Sea Basket Sanremo, al via la nuova stagione sportiva

Con l’arrivo dell’autunno, il Sea Basket Sanremo riaccende i motori e dà ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva, pronta ad accogliere con entusiasmo bambini e ragazzi desiderosi di avvicinarsi al mondo del basket.

Il coach Mauro Bonino, figura storica e appassionata della pallacanestro sanremese, insieme ai suoi collaboratori, è già operativo per guidare le prove gratuite di basket e minibasket, pensate per offrire a giovani atleti e atlete l’opportunità di scoprire questo sport in un ambiente sano, stimolante e divertente.

L’iniziativa, rivolta a bimbi e bimbe, ragazzi e ragazze, si propone come un’occasione preziosa per muovere i primi passi sul parquet, imparare le regole del gioco, sviluppare coordinazione e spirito di squadra, ma soprattutto per vivere momenti di crescita personale attraverso il divertimento. Il Sea Basket Sanremo, da sempre attento alla formazione sportiva e umana dei suoi iscritti, rinnova così il proprio impegno nel promuovere lo sport come strumento educativo e inclusivo, capace di unire generazioni e creare legami autentici.

Le prove gratuite rappresentano un’opportunità aperta a tutti, senza obblighi, per conoscere da vicino l’ambiente del Sea Basket e valutare l’inserimento in uno dei gruppi attivi. Per ricevere informazioni dettagliate e prenotare la propria partecipazione, è possibile contattare il numero 3293569777.

L’invito è chiaro e diretto: “W il basket”, perché ogni canestro fatto è un passo verso la crescita, ogni allenamento è un’occasione per divertirsi, e ogni sorriso sul campo è la conferma che lo sport è, prima di tutto, passione condivisa.