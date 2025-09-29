Sanremo: pallavolo, Club ‘76 Albavolley fa festa nel 2° atto della Sanremo Cup Memorial Tessitore (Foto)

Nel giorno in cui l’Italia del volley maschile festeggiava a Manila una storica impresa mondiale, a prendersi la scena al Mercato dei Fiori di Valle Armea è stato il Club ’76 L’Albavolley. La formazione di Alba ha dominato il 2° atto della Sanremo Cup – Memorial Tessitore, conquistando il torneo femminile Under 16 con un percorso netto: cinque vittorie su cinque, tutte chiuse con un secco 3-0.

Al debutto assoluto nella kermesse matuziana organizzata dalla Nlp Sanremo, la compagine langarola ha confermato la forza di un progetto che raccoglie più realtà territoriali. Sul podio, dietro alle campionesse, l’Imperia Volley e le savonesi del Celle Varazze, rispettivamente seconda e terza classificata. La giornata è stata segnata anche dal tributo alla nazionale azzurra di Fefè De Giorgi: prima delle ultime sfide, il pubblico ha ascoltato l’inno di Mameli in piedi, applaudendo a lungo il trionfo iridato.

A sollevare il trofeo per l’Albavolley sono state: Carlotta Ponte (capitano), Carlotta Varaldo, Carola Magnetti, Lorenza Di Gioia, Sofia Franzin, Vittoria Lorè, Giada Reda, Laura Cakaj, Virginia Bono, Vanessa Dell’Anna, Sofia Riolfo, Sveva Montanari, Carlotta Negro e Costanza Calleri. Lo staff tecnico, tutto al femminile, era composto da Martina Biestro (allenatrice), Carolina Zen (assistente) e Laura Balsamo (team manager).

Classifica finale

Club ’76 L’Albavolley – 15 punti

Imperia Volley – 9

Celle Varazze Volley – 8

Cogovalle – 6

Volley Team Finale – 5

Golfo di Diana – 2

Premi individuali

Miglior giocatrice: Carlotta Negro (Albavolley)

Miglior palleggiatrice: Carlotta Ponte (Albavolley)

Miglior centrale: Elisa Siri (Celle Varazze)

Miglior opposta: Sofia Riolfo (Albavolley)

Miglior schiacciatrice: Valentina Davigo (Imperia)

Miglior libero: Arianna Rena (Cogovalle)

Con questo successo, l’Albavolley succede nell’albo d’oro a Bam Monvi Mondovì (2024) e Paladonbosco Genova (2023).

Alla cerimonia di premiazione erano presenti numerose autorità sportive e istituzionali: tra gli altri, Giuseppe Tessitore con la famiglia, Monica Neuhoff (Fipav Liguria), Giossi Massa (Coni), Angelo Masin (Panathlon Imperia-Sanremo), Claudio Frascarelli (Ginnastica Riviera dei Fiori) e il presidente della Nlp Sanremo Cesare Fagnani. Un momento di raccoglimento ha ricordato Dado Tessitore, cui la manifestazione è intitolata, insieme a Enrico Chiavari e a due figure recentemente scomparse del mondo pallavolistico: Barbara Siciliano e l’arbitro Gualtiero Biondi.

L’attenzione si sposta ora sull’ultimo appuntamento del Memorial Tessitore, il torneo nazionale Under 15 maschile in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre. Otto le squadre al via, tra cui i bi-campioni uscenti Allianz Diavoli Rosa Milano, Modena, Cuneo, Colombo Genova, Almevilla Almè, Carpi, Parella Torino e la new entry Acqui. Un torneo che negli anni ha visto in campo giovani poi diventati protagonisti con la nazionale maggiore, come Luca Porro, fresco oro mondiale. Atteso tra gli ospiti anche l’ex azzurro Simone Parodi, con possibili sorprese dell’ultima ora.

La 41ª Sanremo Cup – XXXIII Memorial Tessitore si svolge con il sostegno di Comune di Sanremo, Regione Liguria e Federazione Italiana Pallavolo, con il patrocinio di Coni Liguria, Provincia di Imperia, Panathlon Imperia-Sanremo e Csen Imperia. L’evento è parte del calendario ufficiale di Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport.