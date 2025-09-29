Sanremo brilla all’Ultra Trail del Moscato: Maurizio Ferratusco e Valentina Minniti protagonisti

Sanremo festeggia i suoi campioni: due atleti della città ligure hanno lasciato il segno all’Ultra Trail del Moscato, una delle gare più impegnative e spettacolari del panorama trail italiano. Maurizio Ferratusco ha regalato emozioni fino all’ultimo chilometro, conquistando un incredibile secondo posto assoluto con un tempo di 12:48:23. La sua performance è stata caratterizzata da una preparazione fisica e mentale straordinaria, che gli ha permesso di mantenere un ritmo costante lungo l’intero percorso. Il distacco di soli 4 secondi dal primo classificato testimonia la tensione e l’intensità di una competizione all’ultimo respiro.

Non da meno è stata la prova di Valentina Minniti, che ha concluso la gara al quinto posto assoluto femminile con un tempo di 18:39:40. La sua performance evidenzia resistenza, determinazione e grande capacità di gestione dello sforzo, qualità fondamentali per affrontare un tracciato così impegnativo e competitivo.

I risultati di Ferratusco e Minniti rappresentano un motivo di orgoglio per la città di Sanremo e per l’intera comunità sportiva locale. Grazie alla loro dedizione, i due atleti sono ora considerati tra i migliori interpreti del trail running regionale. Le loro imprese non solo esaltano la città, ma diventano anche fonte d’ispirazione per chi desidera seguire le loro orme e rappresentare Sanremo con passione e determinazione.