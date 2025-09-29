Il tandem d’attacco della Juve campione d’Europa Del Piero e Padovano ieri spettatori 'illustri' di Chisola-Sanremese (Foto)

Nel match vinto dai padroni di casa per 1-0 l’ex capitano della Juve con il figlio Tobias (atleta della Sanremese, presto al rientro dopo un infortunio) e il vecchio collega di reparto presenti in tribuna. A fine gara si sono concessi per alcune foto con i tifosi. Al Recaro Football Stadium, nome di un rinnovato stadio del Chisola calcio, si è giocata ieri per la quinta giornata di campionato la sfida di Serie D tra i padroni di casa biancoblu e una super rimaneggiata Sanremese (priva di una dozzina di giocatori).

La sfida, chiusasi sul risultato di 1-0 per i locali (rete di Favale su rigore al 38’), ha visto come ospite anche un interessato Alessandro Del Piero. Al seguito della società matuziana, per via della presenza in rosa di suo figlio Tobias (ora infortunato, ma sulla via del recupero) l’intramontabile idolo della Juventus e campione del Mondo 2006 con la Nazionale era presente proprio insieme a Tobias e famiglia nello Skybox dei padroni di casa ad assistere al match. A fine gara, prima di congedarsi, alcuni scatti e selfie con i tifosi. In tribuna presente anche un altro ex bianconero, proprio compagno di Alex nella leggendaria Juventus campione d’Europa nel 1996: Michele Padovano.

Sanremesi di mister Moro ora fermi al quartultimo posto attuale a 3 punti. 11 punti e terzo posto, invece, per i ragazzi di mister Ascoli, a ridosso delle prime posizioni, con Vado primo a punteggio pieno con 15 punti e il Città di Varese a 13. Giochi ancora aperti per le due squadre dalle grandi ambizioni, malgrado le situazioni di classifica quasi agli antipodi, ma con una competizione ancora da scrivere.